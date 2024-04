【Amazon:スマイルSALE】開催期間:4月19日9時~4月22日23時59分

Amazonは、大型セール「スマイルSALE」を4月19日9時より開催する。期間は4月22日23時59分まで。

本セールでは「のんびり、楽しく、さあリフレッシュ。」をテーマに、ゴールデンウィークに向けて家電や飲料、レジャー・アウトドア用品などをお買い得価格で展開。休日を快適に過ごせるような幅広いアイテムがラインナップ予定となっている。

セール開催の発表に合わせて、対象商品の一部を公開。MSIのグラフィックボード「GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC」や東プレのゲーミングキーボード「REALFORCE GX1」、GTRacingのゲーミングチェアなどがラインナップされている。

またポイントアップキャンペーンも開催。4月12日12時よりエントリーを開始しており、セール期間中に合計10,000円以上のお買い物をすると、最大10%までポイント還元率がアップする。また「新生活まとめ買いフェア」など、様々なキャンペーンも同時に開催されている。

【セール対象商品(一部)】

MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC

REALFORCE GX1

ゲーミングチェア「GTRacing GT002F-BLUE」

