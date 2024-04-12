Mnet『I-LAND2』日韓同時放送決定 BIGBANG・SOLがプロデューサー、BLACKPINKロゼ、ソン・ガンの参加でも話題
韓国のエンターテインメントチャンネル「Mnet」は、新たなK-POPガールズグループのデビュープロジェクト『I-LAND2：N/a』をMnet Japanでも放送することを発表した。4月18日（毎週木曜 後8：50 全10回）より日韓同時放送される。
【写真】BIGBANGテヤンら豪華プロデューサー、ディレクター陣
2020年にENHYPENを輩出した『I-LAND』から4年。第2弾となる『I-LAND2：N/a』は、THE BLACK LABELとCJ ENMがタッグを組み、新たなガールズグループを発掘・育成する。メインプロデューサーはBIGBANGのTAEYANG（SOL）が務める。
プロジェクトに参加するのは24人の少女。舞台は第1弾と同じく、整った設備環境で練習にまい進でき、好待遇を受けられる「I-LAND」と、成績が振るわず「I-LAND」の外にある施設で上を目指す「GROUND」に分けられる。「GROUND」の参加者たちは「I-LAND」に成り上がるため、“I-LAND”は恵まれた環境を奪われないために、格差を肌で感じながら激しい競争を繰り広げる。
ストーリーテラーは『マイ・デーモン』『わかっていても』など話題のドラマに多数出演する人気俳優のソン・ガン。シグナルソングのパフォーマンスビデオでは、BLACKPINKのROSEが歌唱参加していることでも話題に。パフォーマンスディレクターは『STREET WOMAN FIGHTER』で活躍したMonika（モニカ）と、数々のK-POPアーティストの振付を担当するLeejung Lee（リジョン）が務める。
完全字幕版は5月放送予定。
■『I-LAND2：N/a』出演者
【ストーリーテラー】ソン・ガン
【メインプロデューサー】TAEYANG（BIGBANG）
【ミュージックプロデューサー】24、VVN
【パフォーマンスディレクター】Monika、Leejung Lee
【写真】BIGBANGテヤンら豪華プロデューサー、ディレクター陣
2020年にENHYPENを輩出した『I-LAND』から4年。第2弾となる『I-LAND2：N/a』は、THE BLACK LABELとCJ ENMがタッグを組み、新たなガールズグループを発掘・育成する。メインプロデューサーはBIGBANGのTAEYANG（SOL）が務める。
ストーリーテラーは『マイ・デーモン』『わかっていても』など話題のドラマに多数出演する人気俳優のソン・ガン。シグナルソングのパフォーマンスビデオでは、BLACKPINKのROSEが歌唱参加していることでも話題に。パフォーマンスディレクターは『STREET WOMAN FIGHTER』で活躍したMonika（モニカ）と、数々のK-POPアーティストの振付を担当するLeejung Lee（リジョン）が務める。
完全字幕版は5月放送予定。
■『I-LAND2：N/a』出演者
【ストーリーテラー】ソン・ガン
【メインプロデューサー】TAEYANG（BIGBANG）
【ミュージックプロデューサー】24、VVN
【パフォーマンスディレクター】Monika、Leejung Lee