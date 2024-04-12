ZHIYUNブランドのLEDライト製品がケンコー・トキナーよりリリース カードサイズの「MOLUS X」やスティックタイプなど
ZHIYUN LEDライト MOLUS X60 RGB COB Light
株式会社ケンコー・トキナーは、ZHIYUNブランドのLEDライティング機器の取り扱いを4月26日（金）より開始する。
※価格表記はいずれも税込。
MOLUS X60 RGB COB Light/X60 RGB COMBO COB Light/X60 RGB PRO COB Light
クレジットカードサイズの小型・軽量ボディで、60W出力のポータブルフィルライト。
主な仕様出力：60W 色温度：2,700K～6,500K CRI（RA）：95以上 TLCI：98以上 外形寸法：100×71×56mm（バッテリー除く） 重量：319g
付属品X60 RGB COB Light：DCアダプター、ミニリフレクター、ポーチ X60 RGB COMBO COB Light：グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ X60 RGB PRO COB Light：グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ミニソフトボックス、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ
価格X60 RGB COB Light：5万2,000円 X60 RGB COMBO COB Light：6万9,800円 X60 RGB PRO COB Light：8万3,200円
MOLUS X100/X100 COMBO/X100 PRO
手のひらほどのコンパクトサイズながら、最大100Wの高出力を特徴とするポケットCOBライト。
X100 COMBOとX100 PROモデルでは、グリップ型のバッテリーを付属する。
主な仕様出力電力：100W 色温度：2,700K～6,500K CRI（RA）：95以上 TLCI：97以上 電源：USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー（COMBO、PROモデルに付属） 外形寸法：144×94×36.1mm（ライトのみ） 重量：385g（ライトのみ）
付属品X100：DCアダプター、ミニリフレクター、ポーチ X100 COMBO：グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ X100 PRO：グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ、ミニソフトボックス
価格X100：4万4,500円 X100 COMBO：6万1,000円 X100 PRO：6万6,800円
FIVERAY M20C FillLight/M20C COMBO FillLight
20W出力のポケットフィルライト。高密度チップレイアウトにより、RGBフルカラーで明るく照射するという。HSI調光機能のほか、10種類のエフェクトモード、音楽モード、速度と温度の同期調整機能などを搭載する。
主な仕様出力電力：20W 色温度：2,500K～10,000K CRI（RA）：95以上 TLCI：96以上 電源：内蔵バッテリー 外形寸法：78×78×35.75mm 重量：200g
付属品M20C FillLight：拡張用マグネットケージ、充電ケーブル M20C COMBO FillLight：拡張用マグネットケージ、充電ケーブル、ディフューザー、ハニカムグリッド、バーンドア、ポーチ
価格M20C FillLight：2万6,000円 M20C COMBO FillLight：3万1,800円
FIVERAY M20 FillLight/M20 COMBO FillLight
出力20W、バイカラータイプのポケットフィルライト。
主な仕様出力電力：20W 色温度：2,500K～6,500K CRI（RA）：94以上 TLCI：97以上 電源：内蔵バッテリー 外形寸法：78×78×35.75mm 重量：200g
付属品M20 FillLight：拡張用マグネットケージ/充電ケーブル M20 COMBO FillLight COMBO：拡張用マグネットケージ、充電ケーブル、ディフューザー/ハニカムグリッド、バーンドア、ポーチ
価格M20 FillLight：1万5,900円 M20 COMBO FillLight：2万2,000円
FIVERAY V60 LED BK/V60 LED COMBO BK
最大100W出力（MAXモード）に対応したスティック型のLEDライト。
USB-PD/DCからの給電でMAXモードが動作。内蔵バッテリー駆動時は最大60W出力となる。
主な仕様出力：CCTモード60W MAXモード100W（USB-PD/DC） 色温度：2,700K～6,500K CRI（RA）：96以上 TLCI：98以上 電源：内蔵バッテリー、DCアダプター、USB-PDアダプター 外形寸法：448×53×53mm 重量：891g
付属品V60 LED BK：DCアダプター、USBケーブル、専用ケース、ポーチ V60 LED COMBO BK：DCアダプター、USBケーブル、専用ケース、ポーチ、バーンドア、ディフューザー、グリッド
価格V60 LED BK：3万3,200円 V60 LED COMBO BK：4万900円
FIVERAY F100 WH/F100 WH COMBO/F100 BK/F100 BK COMBO
従来機と比べ、LEDチップ数が5倍に増加したスティック型のLEDライトF100シリーズ。
照明制御効率が90％以上改善しており、ピーク時で2,300ルクスに達する安定した照射が可能（温度25℃、室内照度0.1ルクス未満、テスト距離1m）。
主な仕様出力：CCTモード50W＋50W、MAXモード100W 色温度：2,700K～6,200K CRI（RA）：96以上 TLCI：97以上 電源：内蔵バッテリー、DCアダプター、USB-PDアダプター 外形寸法：502×46×47mm 重量：960g
付属品F100 WH/BK：USBケーブル、専用ケース、バーンドア、ディフューザー、グリッド F100 WH/BK COMBO：DCアダプター、USBケーブル、専用ケース、バーンドア、ディフューザー、グリッド
価格F100 WH/BK：4万4,500円 F100 WH/BK COMBO：5万5,600円
MOLUS G60/G60 COMBO
ZHIYUN電源供給テクノロジーを搭載し、同出力・同タイプの他社製COBライトよりも軽量という60WのCOBライト。
また、専用アプリを利用したBluetoothメッシュコントロールに対応する。
主な仕様出力：60W 色温度：2,700K～6,500K CRI（RA）：96以上 TLCI：97以上 電源：USB-PDアダプター、DCアダプター 外形寸法：90.6×67×66.95mm 重量：300g
付属品G60：DCアダプター、標準リフレクター、ドームディフューザー G60 COMBO：DCアダプター、標準リフレクター、ドームディフューザーソフトボックス、ミニ三脚、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ポーチ
価格G60：3万3,500円 G60 COMBO：4万4,500円
FIVERAY M40/M40 COMBO
シンプルなデザインで、コンパクトな出力40Wのポケットライト。
主な仕様出力：40W 色温度：2,700K～6,200K CRI（RA）：96以上
TLCI：97以上 電源：内蔵バッテリー 外形寸法：136.5×77.8×29mm 重量：320g