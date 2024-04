4/13放送開始！ 春アニメ「THE NEW GATE」第1話あらすじ・先行カット公開！ 19時より放送直前特番が配信決定！

2024年4月13日(土)よりいよいよ放送がスタートする春アニメ「THE NEW GATE」から、第1話「第3の現実」あらすじ・先行カットが到着。さらに、第1話の放送当日、19時00分より「放送直前特番」が配信されることが決定した。

「アルファポリス」にて原作小説とコミックスが好評連載中、シリーズ累計250万部(漫画、電子含む)を突破した人気作品「THE NEW GATE」(原作/風波しのぎ、原作イラスト/魔界の住民・KeG・晩杯あきら、漫画/三輪ヨシユキ)。

突如姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め苦しめていたオンラインゲーム「THE NEW GATE」。そんな現状を打破すべく、ゲーム内最強のプレイヤーである青年、シンはこの世界の最大の敵<オリジン>を撃破することに成功する。しかし突如新たな扉が開き、シンの前に広がったのはゲームクリアから500年後の「THE NEW GATE」の世界だった……。

本作では、最強プレイヤーの青年が、現実へと姿を変えたゲームの世界で"新たな伝説"を創り上げていく姿が描かれる。



⇒シリーズ累計250万部超! 「THE NEW GATE」2024年にTVアニメ化決定!! メインキャストには小野賢章、瀬戸麻沙美、本渡楓

⇒2024春アニメ一覧はこちら

今回、4月13日(土)の放送スタートを控えた、TVアニメ「THE NEW GATE」第1話「第3の現実」あらすじ・先行カットが公開された。



さらに、MBSアニメ&ドラマ公式YouTubeチャンネルにて、4月13日(土)19時00分よりTVアニメ「THE NEW GATE」放送直前特番の配信が決定。

特番にはメインキャストが集結し、小野賢章さん(シン役)・瀬戸麻沙美さん(シュニー・ライザー役)、本渡楓さん(ティエラ・ルーセント役)・岡咲美保さん(ユズハ役)が出演する。



TVアニメ「THE NEW GATE」はTOKYO MX・BS11にて4月13日(土)25時30分より、MBSにて4月13日(土)26時38分よりTV放送がスタート。

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題でも4月13日(土)25時30分より先行配信される。

【第1話あらすじ・先行カット】

第1話「第3の現実」

<あらすじ>オンラインゲーム「THE NEW GATE」は姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め苦しめていた。そんな現状を打破すべくシンは、最後にして最強の敵である<オリジン>に立ち向かい撃破。囚われていた人々の解放に成功する。シンも他のプレイヤーと同じく、見慣れた世界に別れを告げようとするが、新たな扉が突如開き500年後の「THE NEW GATE」の世界に飛ばされてしまう。現実世界に帰る手段を探すため、かつてのホームである「月の祠」に到着したシンは、店番を任されていたエルフの女性、ティエラ・ルーセントと出会う。

TVアニメ「THE NEW GATE」はTOKYO MX・BS11にて4月13日(土)25時30分より、MBSにて4月13日(土)26時38分よりTV放送がスタート。

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題でも4月13日(土)25時30分より先行配信される。

【TVアニメ「THE NEW GATE」放送直前特番配信決定】

さらに、MBSアニメ&ドラマ公式YouTubeチャンネルにて、4月13日(土)19時00分よりTVアニメ「THE NEW GATE」放送直前特番の配信が決定。

特番にはメインキャストが集結し、小野賢章さん(シン役)・瀬戸麻沙美さん(シュニー・ライザー役)、本渡楓さん(ティエラ・ルーセント役)・岡咲美保さん(ユズハ役)が出演する。

配信情報

■TVアニメ「THE NEW GATE」放送直前特番<配信日時>2024年4月13日(土)19時00分〜MBSアニメ&ドラマ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開

<出演>※敬称略

小野賢章(シン役)

瀬戸麻沙美(シュニー・ライザー役)

本渡楓(ティエラ・ルーセント役)

岡咲美保(ユズハ役)

【作品情報】

■TVアニメ「THE NEW GATE」

<放送情報>

2024年4月13日(土)よりTOKYO MX・MBS・BS11ほかにて放送開始

TOKYO MX・BS11:4月13日(土)から毎週土曜25時30分〜

MBS:4月13日(土)から毎週土曜26時38分〜

AT-X:4月17日(水)より毎週水曜20時00分〜

※リピート放送毎週金曜8時00分〜、毎週火曜14時00分〜





<配信情報>

2024年4月13日(土)25時30分〜

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信開始

2024年4月18日 (木)25時30分以降 ほか配信サイトにて順次配信開始

・見放題

ABEMA、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、MBS動画イズム

milplus、Prime Video、TELASA、スマートパスプレミアム、バンダイチャンネル

・都度課金

HAPPY!動画、MBS動画イズム、ニコニコ

・無料配信

Tver、MBS動画イズム、ニコニコ





<イントロダクション>

オンラインゲーム「THE NEW GATE」

多くのプレイヤーで賑わいを見せていた仮想空間は突如姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め、苦しめていた。

そんな現状を打破すべく、ゲーム内最強のプレイヤーである一人の青年――シンが立ち上がった。

彼の前に立ちはだかるのは、この世界の最大の敵<オリジン>。

「終わりだ……ッ!!!!」

死闘の末、シンの一太刀が<オリジン>の身体を貫く。

鳴り響くアナウンスがゲームのクリアと、囚われていたプレイヤーたちの解放を伝える。

人々がログアウトしていく中、シンも同じく、見慣れた世界に別れを告げようとしていた。

しかしその刹那、突如新たな扉が開く――

光に包まれたシンの前に広がったのは……ゲームクリアから500年後の「THE NEW GATE」の世界だった!

原作・風波しのぎによるファンタジー小説「THE NEW GATE」ファン待望のアニメ化!

現実へと姿を変えたゲームの世界で、最強プレイヤーの青年が、新たな伝説を創り上げる。



<スタッフ>

原作:風波しのぎ

原作イラスト:魔界の住民 / KeG / 晩杯あきら

漫画:三輪ヨシユキ

監督:中津 環

副監督:加藤顕

シリーズ構成:内田裕基

キャラクターデザイン:嵩本 樹

サブキャラクターデザイン:王 國年

モンスターデザイン:谷口欣孝

プロップ設定:谷口欣孝、円居雄一郎、永木歩実

美術監督:Studio Bus

編集:本田優規

撮影監督:蔡 伯崙(テラエフェクト)

色彩設計:古市裕一

3D監督:江田恵一(チップチューン)

2Dワークス:矢崎宏幸

美術設定:金平和茂

音響監督:郄桑 一

音楽:斎木達彦、森 悠也、土田美咲、田中津久美

アニメーション制作:横浜アニメーションラボ×CloudHearts





<主題歌>

オープニングテーマ:Sou「世界を射抜いて」

エンディングテーマ:岡咲美保「カナタボシ」





<キャスト>

シン:小野賢章

シュニー・ライザー:瀬戸麻沙美

ティエラ・ルーセント:本渡 楓

ユズハ:岡咲美保

ヴィルヘルム・エイビス:比留間俊哉

ミリー:涼本あきほ

ラシア・ルゼル:石原夏織

リオン・シュトライル・ベイルリヒト:Lynn

カゲロウ:星 祐樹

ジラート・エストレア:三上 哲

ウォルフガング・エストレア:鈴木達央

クオーレ・エストレア:花澤香菜





■公式HP:https://the-new-gate-pr.com/

■公式X(旧Twitter):@thenewgateanime



【原作情報】

■「THE NEW GATE」

原作小説

原作:風波しのぎ

原作イラスト:魔界の住民/KeG/晩杯あきら(アルファポリス連載)

1〜22巻好評発売中!

■コミックス

原作:風波しのぎ

漫画:三輪ヨシユキ(アルファポリス連載)

1〜14巻好評発売中!

(C)風波しのぎ・アルファポリス/THE NEW GATE製作委員会