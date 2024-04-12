加藤和樹、プラネタリウムライブツアー3都市で開催
プラネタリウムライブ＜加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2-＞の開催が決定した。
本公演は、8月26日(月)・27日(火)にプラネタリウム天空(東京)、8月31日(日)に福岡市科学館、9月1日(日)にバンドー神戸青少年科学館(神戸)の3都市を巡るプラネタリウムツアーとして開催。
陽の落ちる時間が少しづつ早くなり、夏から秋に移り替わるノスタルジックなこの季節にぴったりな名曲の数々を、吹野クワガタ(piano)と共に披露する予定だ。
＜加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2-＞
日程：2024年8月26日(月)・27日(火)
時間：1st Stage 18:30開演(18:00開場) / 2nd Stage 20:30開演(20:00開場)
料金：一般シート：8,800円(税込) / 三日月シート：20,000円(税込) ※2名掛け/各公演3席限定
会場：コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)
福岡公演
日程：2024年8月31日(土)
時間：16:00開演(15:30開場) ※1公演のみの開催です
料金：一般シート：8,800円(税込) / 一般シートB(見切れ席)：6,600円(税込)
会場：福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)
神戸公演
日程：2023年9月1日(日)
時間：1st Stage 16:00開演(15:30開場) / 2nd Stage 18:00開演(17:30開場)
料金：一般シート：8,800円(税込) / リラックスシート：20,000円(税込) ※2名掛け・各公演4席限定
会場：バンドー神戸青少年科学館ドームシアター(プラネタリウム)
・ticket board最速先行受付(抽選)
期間：2024年4月13日(土)10時00分〜4月28日(日)23時59分
※本最速先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけます
https://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_sp
・ticket board先行受付(抽選)
期間：2024年6月1日(土)10時00分〜6月9日(日)23時59分
※本先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけます
https://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_tb
・一般販売(先着)
期間：2024年6月22日(土)10時00分〜
※予定枚数に達し次第受付を終了します
https://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_ip
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