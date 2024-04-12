＜加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2-＞



東京公演日程：2024年8月26日(月)・27日(火)時間：1st Stage 18:30開演(18:00開場) / 2nd Stage 20:30開演(20:00開場)料金：一般シート：8,800円(税込) / 三日月シート：20,000円(税込) ※2名掛け/各公演3席限定会場：コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)福岡公演日程：2024年8月31日(土)時間：16:00開演(15:30開場) ※1公演のみの開催です料金：一般シート：8,800円(税込) / 一般シートB(見切れ席)：6,600円(税込)会場：福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)神戸公演日程：2023年9月1日(日)時間：1st Stage 16:00開演(15:30開場) / 2nd Stage 18:00開演(17:30開場)料金：一般シート：8,800円(税込) / リラックスシート：20,000円(税込) ※2名掛け・各公演4席限定会場：バンドー神戸青少年科学館ドームシアター(プラネタリウム)・ticket board最速先行受付(抽選)期間：2024年4月13日(土)10時00分〜4月28日(日)23時59分※本最速先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけますhttps://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_sp・ticket board先行受付(抽選)期間：2024年6月1日(土)10時00分〜6月9日(日)23時59分※本先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけますhttps://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_tb・一般販売(先着)期間：2024年6月22日(土)10時00分〜※予定枚数に達し次第受付を終了しますhttps://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_katokazuki2024_ip