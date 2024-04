tofubeatsがEP「NOBODY」を4月26日にリリース、4月12日からリードトラックとなる「I CAN FEEL IT(Single Mix)」が配信開始となった。2022年に発売された前作アルバム『REFLECTION』約2年ぶりとなる新作だが、フロアライクなHOUSE MUSICをコンセプトに、全曲のボーカルをAI歌声合成ソフトで制作したというものだ。『REFLECTION』では、tofubeats本人とともにゲスト・ボーカリストを迎えた多彩な作品となっていたが、今作「NOBODY」はSynthesizer Vを用いたボーカルで制作されており、各楽曲のタイトルが象徴しているように、実像のない歌声がそれぞれのトラック上で発するメッセージによって、無機質ながら不思議な熱量とグルーヴを感じさせる作品となっている。

tofubeats「NOBODY」



・「I CAN FEEL IT (Single Mix)」2024年4月12日 先行配信・EP「NOBODY」 4月26日 デジタル配信開始1.I CAN FEEL IT (Single Mix)2.EVERYONE CAN BE A DJ3.Why Don’t You Come With Me?4.YOU-N-ME5.Remained Wall6.I CAN FEEL IT (Original Mix)7.NOBODY8.NOBODY (Slow Mix)https://tofubeats.lnk.to/NOBODY