【千葉県千葉市】幕張メッセで開催される音楽・ファッションフェスに、三代目JSBの岩田剛典さん登場！
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blowoutが主催するフェス「Yogibo BOOM TOKYO 2024」の第二弾出演アーティストが決定！
ライブステージに、EXILE/三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーで、ソロアーティストとしても活躍する岩田剛典さんが登場し、パフォーマンスを披露することが発表された。
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「Yogibo BOOM TOKYO 2024」は、6月1日(土)・2日(日)に幕張メッセで行われる。
「音楽やファッションなど、BOOMの中心にあるポップカルチャーと、ジャンルの枠を超えて出会えるフェス」をテーマに、2023年の「TOKYO BUZZ MUSIC FESTIVAL」から「BOOM TOKYO」としてリニューアル。同イベントは、音楽イベントのように男女から支持され、ファッションイベントのように流行の最先端に触れられる、新感覚のイベントを目指しているという。
当日はイベントパートナーに就任したクラフティ提供のLEDビジョンによる大迫力のステージ演出を用意。また、来場者数は2023年の1,300名規模から大きく拡大し、今年は約12,000名規模の開催が予定されている。岩田剛典さんについて
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今回、出演が決まった岩田剛典さんは、2010年に三代目J SOUL BROTHERSのメンバーとしてデビュー。現在はEXILEと兼任して活動しながら、俳優・アーティストとしても活躍している。
また、2021年にソロアーティストデビュー。今年は2ndアルバム『ARTLESS』のリリースを皮切りに、自身初となる単独アリーナーツアー「Takanori Iwata LIVE TOUR2024 “ARTLESS”」を開催中。俳優業、CM 出演、ソロアーティスト活動など、各方面で活動している。出演アーティスト、チケット詳細
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岩田剛典さん以外の出演アーティストも紹介しよう。6月1日(土)にはanoさん、
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Da-iCE、
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Billlie、有華さん、ジェニーハイが出演。
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6月2日(日)には、岩田剛典さんのほか、Omoinotake、SIRUP、FIVE NEW OLDが出演する。また、各日司会は霜降り明星の粗品さんだ。
チケット販売スケジュールは、オフィシャル2次先行が4月8日(月)12:00〜14日(日)23:59、プレ1次4月15日(月)12:00〜21日(日)23:59、一般発売が5月18日(土)12:00〜。詳しくはチケット詳細ページで確認を。
岩田剛典さんも出演する、BOOMの中心にあるポップカルチャーに触れる、音楽・ファッションフェス「Yogibo BOOM TOKYO 2024」に注目だ。
■Yogibo BOOM TOKYO 2024
日時：6月1日(土)・2日(日)各日開場15:00〜/開演16:00〜/終演21:00〜
会場：幕張メッセイベントホール
住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1
チケット詳細：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2411911
公式HP：https://boomfes.com
(ソルトピーチ)