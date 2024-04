せっかくかわいい靴を買ったのに、形が合わなくて履けない! 踵がパカパカする! そんなお悩みを解決してくれるお店があるのをご存知でしょうか?今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!「Feel The Feet」○お気に入りのブランド靴も諦めない足の型を取って、専用のインソールやオーダーメイドの靴を作ってくれるお店はありますが、持ち込んだ靴を足の形に合わせてくれるサービスは初めて知りました。

そんな神サービスを提供するのは……、足と靴の専門店「Feel The Feet」(東京・銀座)です。ここでは、特許取得の3D計測機で足の3万カ所以上を瞬時に計測する「FTF足計測」を用いて、足の形はもちろんのこと、足の重心や癖まで徹底分析。さらに、オリンピック選手の足の管理を担当していた足のスペシャリスト・渡辺伸二さんが直接カウンセリングしてくれるというから安心。「Feel The Feet」ヒールでもサンダルでもブーツでもスニーカーでも、どんな足にもピタッとフィットする形状に整えてくれるのだとか。しかも、中敷きの下に調整パーツを入れ込むことで、ブランドロゴが隠れないようにしてくれるそうです! これは嬉しいですね。SNSでは、「バランス見てくれる所ってありますが、お気に入りの靴のお直しは、嬉しすぎる」「手持ちの靴まで調整いただけるのはすごいです!」「履きたくなる靴が増えるのは嬉しい」と評判に。足の悩みを解決できるならと、遠方から銀座に出向きたいという声も目立ちました。もちろん男性用もOK! 足の不調は、腰痛や膝痛をはじめ体全体への不調へとつながることもあるそうです。一生自分の足で歩き続けるために、今からケアしてみませんか?トレンドリサーチャー: 近由梨子文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部この投稿をInstagramで見る"魔法の靴フィッティング“で「足を整える」 Feel The Feet銀座店(@feel_the_feet_japan)がシェアした投稿