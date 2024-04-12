üâ¶¶³¤¿Í¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡õ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬1£íµé¤ÎÄ¶µðÂçµû¤ÈÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ç³ÊÆ®¡ª¡§ÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢4·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¤«¤éÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡ª¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¥É¥é¥Þ»£±Æ¤È¿åÈ´¤¥í¥±Æ±»þ¤ÇÂçË½¤ì
¡ÖÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡¦¾ë¡£º£²ó¤Ï·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ëËÌ´ØÅì¤ÎÌ¾¾ë¡¦½÷Þ¼¾ë¤«¤é¤ÎSOS¡£Ì¾¤À¤¿¤ëÉð¾¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢1590Ç¯ËÌ¾ò»áÌÇË´¤È¤È¤â¤ËÇÑ¾ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Þ¼¾ë¡£¤½¤ì¤«¤é400Ç¯°Ê¾åÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é³°Íè¼ï¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Î¿ô¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤Î¿åÏ©¤Ø³È»¶¤¹¤ë¤Î¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¤¹¡£Îò»ËÂç¹¥¤¤ÊÅÄÂ¼½ß¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡Ë¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö£¹£µ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡ÊEXILE/GENERATIONS¡Ë¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ÈÂÐÖµ¤·¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤ÎÀ¸Êª¥Þ¥Ë¥¢¤Î郄¶¶¤Ë¡¢µû¤ÎÊá³Í¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¾¾ËÜ¡£´Ø¸ý¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹Êá³Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¿Í¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£Ì¾¾ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹Âà¼£¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤½¤·¤ÆÅöÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤«¤é¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤«¤éSOS¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¡£¹ñÅÚÌÌÀÑ¤Ï¶å½£¤è¤ê¤â¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÈÈô¤ó¤ÀÅÄÂ¼½ß¤È³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£±ÑÌÀ¤ÏÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹ñÎ©¡¦Ãæ¶½Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë³ØÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤Ø¤ÈÆÍ·â¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÓ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³°Íè¼ï¤¬½Ð¸½¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤º¡¢¿·¼ïÏ¢È¯º×¤ê¤Ë¡ªËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¸Êª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÃÓ¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎÀ¸Êª¤Ç½ÂÂÚ¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÎÄ¶³°Íè¼ïÃÏ¹ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤Å¸³«¤¬ËÖÈ¯¡ªÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë4¼ï¤Î¿©ÍÑµû¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæ¹ñ»ÍÂç²Èµû¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥ª¥¦¥ª¡×¡Ö¥Ï¥¯¥ì¥ó¡×¡Ö¥½¥¦¥®¥ç¡×¤òÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯ºÇ¸å¤Î1¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥¯¥ì¥ó¡×¤È¤Ï½Ð²ñ¤¨¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¡¢½ß¤ÎÁ°¤Ë²ø¤·¤¤µû±Æ¤¬¡Ä¡£¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤Î1¥Ô¡¼¥¹¤¬Â·¤¦¤Î¤«¡ª¡©¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£¤¬À¸ÊªÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÓ®ÆýÎà¡Ö¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¡×¤ÎÁÜº÷¤Ø¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ëóö¤é¤ì¤Æ¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡¢¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥¬¡¼¥ÉÎÏ¤ò¸Ø¤ë¸Ç¤¤³»¤Î¤è¤¦¤ÊÈéÉæ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍð³Í¤¬¿Ê¤ß¡ÖÀ¤³¦°ìÌ©ÎÄ¤µ¤ì¤ëÓ®ÆýÎà¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÊÝ¸î³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤Î¸À¤¦¡ÖÌîÀ¸¤Î¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·ã¥ì¥¢Ãæ¤Î·ã¥ì¥¢¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¤ÎÀ¸Â©ÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¤³¦¡É¤Î¡ÖÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎËÌ¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ñ¥Õ¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÆÈÎ©¹ñ¡£¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¤ÈÀ¤³¦¤ÇÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤À¸ÊªÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬½é¾åÎ¦¡£Âç¾®600¤ÎÅç¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½1000Ëü¿Í¡¢¹ñÅÚ¤Î8³ä¤¬¿¹ÎÓ¤È¤¤¤¦Æî¹ñ¤Î³Ú±à¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¸ÇÍ¼ï¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SOS¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÅÌ800¿Í¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥â¥¹ÇÀ¶È¹â¹»¡£ÍÜ¿£¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢ÍÜ¿£ÃÓ¤ÇÆæ¤Î»öÂÖ¤¬ËÖÈ¯¤·º¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï6Ç¯Á°¤ËÍÜ¿£¤Î¤¿¤á¤ËÃÓ¤ØÊü¤Ã¤¿¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯À¤³¦¤Î¿©ÎÁÆñ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬¤Ê¤¼¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃÓ¤Ë°ìÂÎ¤¤¤Þ²¿É¤¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÜ¿£ÃÓ¤Ç¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬¸º¤ë¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤âÀ¸ÅÌ¤â¶Ã¤¯¶²¤í¤·¤¤µû¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£¤¬¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤¬2¼ïÎà¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸¸¤ÎÀ¸¤Êª¡¦¥Ä¥Á¥Î¥³¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÈé¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ê¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ÎºßÍè¼ï¡Ö¥ª¥ª¥¢¥ª¥¸¥¿¥È¥«¥²¡×¡£¥Ä¥Á¥Î¥³ÌÜ·â¾ðÊó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤³¤Î¥È¥«¥²¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ã¥ì¥¢À¸Êª¤òÂçÁÜº÷¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚ¤Î¾å¤ËÊë¤é¤¹¸ÇÍ¼ï¡Ö¥¥Î¥Ü¥ê¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡×¡£14¼ï¤Î¤¦¤Á12¼ï¤¬¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸Â©¤·¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡£Ìë¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÇÂçÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬!?¶Ã¤¯¤Ù¤À¸ÂÖ·Ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é7Ç¯¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ëÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÊá³Í¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ê³Æ®¤ò°ìµóÂç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥Ø¥É¥í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë³°Íè¼ï¤¬Ä¶Ä¶Ä¶ÂçÈË¿£¤·¤¿ÃÓ¤Ë»×¤ï¤ºÀä¶ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£µðÂçÅ·Á³µÇ°Êª¤È´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¤äµðÂçµû¤È¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¡õ¤¯¤µ¤¤µµ¤Ç¤ªÌóÂ«¤Î¥¢¥ì¡Ä¤Ê¤É¡¢Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿É½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2024Ç¯4·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡ÚMC¡ÛÅÄÂ¼½ß(¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ) ÅÄÃæÄ¾¼ù(¥³¥³¥ê¥³)
¡Ú²òÀâ¡Û²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡¦ÇÀ³ØÇî»Î¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë ¾¾ËÜÊæ¹á ´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡ÊEXILE/GENERATIONS¡Ë
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡Û
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡ª¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¥É¥é¥Þ»£±Æ¤È¿åÈ´¤¥í¥±Æ±»þ¤ÇÂçË½¤ì
¡ÖÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡¦¾ë¡£º£²ó¤Ï·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ëËÌ´ØÅì¤ÎÌ¾¾ë¡¦½÷Þ¼¾ë¤«¤é¤ÎSOS¡£Ì¾¤À¤¿¤ëÉð¾¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢1590Ç¯ËÌ¾ò»áÌÇË´¤È¤È¤â¤ËÇÑ¾ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Þ¼¾ë¡£¤½¤ì¤«¤é400Ç¯°Ê¾åÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é³°Íè¼ï¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Î¿ô¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤Î¿åÏ©¤Ø³È»¶¤¹¤ë¤Î¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¤¹¡£Îò»ËÂç¹¥¤¤ÊÅÄÂ¼½ß¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡Ë¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö£¹£µ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡ÊEXILE/GENERATIONS¡Ë¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ÈÂÐÖµ¤·¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤ÎÀ¸Êª¥Þ¥Ë¥¢¤Î郄¶¶¤Ë¡¢µû¤ÎÊá³Í¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¾¾ËÜ¡£´Ø¸ý¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹Êá³Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¿Í¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£Ì¾¾ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹Âà¼£¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤½¤·¤ÆÅöÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤«¤é¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤«¤éSOS¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¡£¹ñÅÚÌÌÀÑ¤Ï¶å½£¤è¤ê¤â¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÈÈô¤ó¤ÀÅÄÂ¼½ß¤È³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£±ÑÌÀ¤ÏÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹ñÎ©¡¦Ãæ¶½Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë³ØÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤Ø¤ÈÆÍ·â¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÓ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³°Íè¼ï¤¬½Ð¸½¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤º¡¢¿·¼ïÏ¢È¯º×¤ê¤Ë¡ªËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¸Êª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÃÓ¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎÀ¸Êª¤Ç½ÂÂÚ¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÎÄ¶³°Íè¼ïÃÏ¹ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤Å¸³«¤¬ËÖÈ¯¡ªÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë4¼ï¤Î¿©ÍÑµû¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæ¹ñ»ÍÂç²Èµû¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥ª¥¦¥ª¡×¡Ö¥Ï¥¯¥ì¥ó¡×¡Ö¥½¥¦¥®¥ç¡×¤òÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯ºÇ¸å¤Î1¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥¯¥ì¥ó¡×¤È¤Ï½Ð²ñ¤¨¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¡¢½ß¤ÎÁ°¤Ë²ø¤·¤¤µû±Æ¤¬¡Ä¡£¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤Î1¥Ô¡¼¥¹¤¬Â·¤¦¤Î¤«¡ª¡©¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£¤¬À¸ÊªÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÓ®ÆýÎà¡Ö¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¡×¤ÎÁÜº÷¤Ø¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ëóö¤é¤ì¤Æ¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡¢¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥¬¡¼¥ÉÎÏ¤ò¸Ø¤ë¸Ç¤¤³»¤Î¤è¤¦¤ÊÈéÉæ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍð³Í¤¬¿Ê¤ß¡ÖÀ¤³¦°ìÌ©ÎÄ¤µ¤ì¤ëÓ®ÆýÎà¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÊÝ¸î³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤Î¸À¤¦¡ÖÌîÀ¸¤Î¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·ã¥ì¥¢Ãæ¤Î·ã¥ì¥¢¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥ó¥¶¥ó¥³¥¦¤ÎÀ¸Â©ÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¤³¦¡É¤Î¡ÖÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎËÌ¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ñ¥Õ¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÆÈÎ©¹ñ¡£¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¤ÈÀ¤³¦¤ÇÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤À¸ÊªÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬½é¾åÎ¦¡£Âç¾®600¤ÎÅç¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½1000Ëü¿Í¡¢¹ñÅÚ¤Î8³ä¤¬¿¹ÎÓ¤È¤¤¤¦Æî¹ñ¤Î³Ú±à¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¸ÇÍ¼ï¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SOS¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÅÌ800¿Í¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥â¥¹ÇÀ¶È¹â¹»¡£ÍÜ¿£¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢ÍÜ¿£ÃÓ¤ÇÆæ¤Î»öÂÖ¤¬ËÖÈ¯¤·º¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï6Ç¯Á°¤ËÍÜ¿£¤Î¤¿¤á¤ËÃÓ¤ØÊü¤Ã¤¿¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯À¤³¦¤Î¿©ÎÁÆñ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬¤Ê¤¼¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃÓ¤Ë°ìÂÎ¤¤¤Þ²¿É¤¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÜ¿£ÃÓ¤Ç¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤¬¸º¤ë¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤âÀ¸ÅÌ¤â¶Ã¤¯¶²¤í¤·¤¤µû¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£¤¬¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤¬2¼ïÎà¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸¸¤ÎÀ¸¤Êª¡¦¥Ä¥Á¥Î¥³¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÈé¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ê¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ÎºßÍè¼ï¡Ö¥ª¥ª¥¢¥ª¥¸¥¿¥È¥«¥²¡×¡£¥Ä¥Á¥Î¥³ÌÜ·â¾ðÊó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤³¤Î¥È¥«¥²¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ã¥ì¥¢À¸Êª¤òÂçÁÜº÷¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚ¤Î¾å¤ËÊë¤é¤¹¸ÇÍ¼ï¡Ö¥¥Î¥Ü¥ê¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡×¡£14¼ï¤Î¤¦¤Á12¼ï¤¬¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸Â©¤·¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡£Ìë¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÇÂçÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬!?¶Ã¤¯¤Ù¤À¸ÂÖ·Ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é7Ç¯¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ëÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÊá³Í¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ê³Æ®¤ò°ìµóÂç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥Ø¥É¥í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë³°Íè¼ï¤¬Ä¶Ä¶Ä¶ÂçÈË¿£¤·¤¿ÃÓ¤Ë»×¤ï¤ºÀä¶ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£µðÂçÅ·Á³µÇ°Êª¤È´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¤äµðÂçµû¤È¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¡õ¤¯¤µ¤¤µµ¤Ç¤ªÌóÂ«¤Î¥¢¥ì¡Ä¤Ê¤É¡¢Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿É½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2024Ç¯4·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡ÚMC¡ÛÅÄÂ¼½ß(¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ) ÅÄÃæÄ¾¼ù(¥³¥³¥ê¥³)
¡Ú²òÀâ¡Û²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡¦ÇÀ³ØÇî»Î¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë ¾¾ËÜÊæ¹á ´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡ÊEXILE/GENERATIONS¡Ë
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡Û