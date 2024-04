【MAGICくじONLINE アズールレーン スウィートナイト ~今夜もおやすみなさい、指揮官~】4月12日12時より販売開始価格:1回990円

MAGES. は、同社が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじONLINE(通称:マジくじオンライン)」にて、「MAGICくじONLINE アズールレーン スウィートナイト ~今夜もおやすみなさい、指揮官~」の販売を4月12日12時より開始した。価格は990円。

「MAGICくじONLINE アズールレーン スウィートナイト ~今夜もおやすみなさい、指揮官~」は、A~G賞で構成される、スマホ向け海戦シューティング「アズールレーン」をモチーフとしたハズレ無しのオンラインくじ。2023年に発売された第1弾「MAGICくじ アズールレーン スウィートナイト ~おやすみなさい、指揮官~」と同様、ランジェリーをテーマに展開される。

第2弾では、新たに「ピローケース」が賞品ラインナップに加わり、インプラカブル、ニュージャージー、雲仙の新規描き下ろしイラストを使用した魅力的なアイテムが多数登場する。

さらに、【15回セット】を購入すると、もれなく描き下ろしの表情差分イラストを使用した「BIGアクリルスタンド」がもらえる。

「MAGICくじONLINE アズールレーン スウィートナイト ~今夜もおやすみなさい、指揮官~」概要

発売日:4月12日(金)12時より販売開始

価 格:1回990円

賞品ラインナップ

【A賞 インプラカブル描き下ろしベッドシーツ】

サイズ:約2,200×1,280mm(縦×横)

【B賞 ニュージャージー描き下ろしベッドシーツ】

サイズ:約2,200×1,280mm(縦×横)

【C賞 雲仙描き下ろしベッドシーツ】

サイズ:約2,200×1,280mm(縦×横)

【D賞 インプラカブル、ニュージャージー、雲仙描き下ろしピローケース】

サイズ:約430×630mm(縦×横)

【E賞 インプラカブル、ニュージャージー、雲仙描き下ろしBIGアクリルスタンド】

サイズ:約200×100mm(縦×横)

【F賞 ウェディング衣装のキャラクターイラストを使用したA3クリアポスター】

サイズ:約420×297mm(縦×横)

【G賞 ルームウェア衣装のキャラクターイラストを使用したコレクション色紙】

サイズ:約272×242mm(縦×横)

15回セット特典

描き下ろしの表情差分イラストを使用したBIGアクリルスタンド。サイズは約200×100mm(縦×横)。

販売期間:4月12日(金)12時~4月21日(日)23時59分

BIGアクリルスタンド インプラカブル(表情差分ver.)

販売期間:4月22日(月)0時~4月28日(日)23時59分

BIGアクリルスタンド ニュージャージー(表情差分ver.)

販売期間:4月29日(月)0時~5月7日(火)15時59分

BIGアクリルスタンド 雲仙(表情差分ver.)

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.