【「チビマルゴジラ」シリーズ 6月28日発送予定商品】201 66式 メーサー殺獣光線車 70周年記念バージョン:3,960円501 メカゴジラ(3式機龍 重武装型) 70周年記念バージョン:5,060円601 ゴジラ (2003) 70周年記念バージョン:5,280円701 メカゴジラ(3式機龍〈改〉) 70周年記念バージョン:5,280円

フジミ模型は、プラモデル「チビマルゴジラ」シリーズ4商品を6月に発売する。

価格は「チビマルゴジラ201 66式 メーサー殺獣光線車 70周年記念バージョン」が3,960円、「チビマルゴジラ501 メカゴジラ(3式機龍 重武装型) 70周年記念バージョン」が5,060円、「チビマルゴジラ601 ゴジラ (2003) 70周年記念バージョン」と「チビマルゴジラ701 メカゴジラ(3式機龍〈改〉) 70周年記念バージョン」が各5,280円。いずれも発送は6月28日の予定となっている。

チビマルゴジラ201 66式 メーサー殺獣光線車 70周年記念バージョン

価格:3,960円

発送予定日:6月28日

code:4968728171821

「66式 メーサー殺獣光線車」が70周年記念パッケージバージョンで登場。70周年記念特典として、特製B5クリアファイルと紙製コースターが付属する。

メーサー車をディフォルメでプラキット化しており、多色成型による色分けとリアルシールでカラーリングを再現できる。メーサー砲は旋回と上下に可動する。組み立てに接着剤は不要。

チビマルゴジラ501 メカゴジラ(3式機龍 重武装型) 70周年記念バージョン

価格:5,060円

発送予定日:6月28日

code:4968728171845

メカゴジラ(3式機龍 重武装型)が70周年記念パッケージバージョンで登場。特生自衛隊が誇る「3式多目的戦闘システム」、通称メカゴジラがバックユニットを搭載した重武装型として立体化されている。70周年記念特典として、特製B5クリアファイルと紙製コースターが付属する。

接着剤が不要なスナップフィット式を採用しており、成型色で色分け済みのため塗装も不要。武装と大出力ブースターを備えたバックユニットは新規設計/金型の専用部品を起用している。誘導弾ランチャー正面付近の細かい色彩表現は新規デザインされたリアルシールで表現できる。

チビマルゴジラ601 ゴジラ (2003) 70周年記念バージョン

価格:5,280円

発送予定日:6月28日

code:4968728171852

「ゴジラ (2003) 」が70周年記念パッケージバージョンで登場。70周年記念特典として、特製B5クリアファイルと紙製コースターが付属する。

劇中イメージに近い頭部と特徴的な胸部の形状を新規造型で再現しており、口、首、手足、尾など主要部が可動する。放射熱線エフェクトのほか、4色カラー成型、シールが付属。組み立てに工具、接着剤は不要。

チビマルゴジラ701 メカゴジラ(3式機龍〈改〉) 70周年記念バージョン

価格:5,280円

発送予定日:6月28日

code:4968728171869

メカゴジラ(3式機龍〈改〉)が70周年記念パッケージパージョンで登場。70周年記念特典として、特製B5クリアファイルと紙製コースターが付属する。

新型バックユニット、胸部3連装ハイパーメーサー砲、右手スパイラル・クロウ、前腕部4式レールガン×2を新規造型で追加。さらに、プロポーションアップ用の首パーツも新規追加されている。口、首、手足、尾など主要部が可動、胸部メーサー砲は開閉選択式となっている。4色カラー成型で、水転写デカール、シールが付属する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。