【「Fallout76」Amazon Prime Gaming無料配布】実施期間:5月16日まで

Amazon Prime Gamingにて、PC/Xbox One用オープンワールドRPG「Fallout 76」の無料配布が行われている。期間は5月16日まで。また4月11日から4月18日24時まで、PS Store/Xbox Store/Steamにて同作の無料プレイを実施している。

今回の無料配布やキャンペーンは実写ドラマ版「フォールアウト」の配信を記念したものとしている。この他PS Storeでは4月24日まで、Xbox Store/Steamでは4月19日まで本作の「Standard Edition」を80%引き、「Deluxe Edition」を67%引きで販売している。

これに加え、5月7日まではゲーム内「アトミックショップ」にて「Vault 33 ジャンプスーツ」を無料で配布しており、「Fallout 1st」メンバー向けには5月9日までドラマ「フォールアウト」に登場するグールを模したダスターコートと帽子が手に入る。

さらに「Fallout 4」など他のシリーズ作についても、Steam、Xbox、PS各ストアにてセールが実施されている。

□Steam「Fallout」シリーズセールのページ

□Xbox「Fallout」フランチャイズセールのページ

□PS Store「Fallout」の検索結果ページ

