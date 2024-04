オーストラリアのシドニー郊外の街、パディントン。そこに黒い馬が現れ、辺りの人々が騒然とする出来事がありました。しかも、馬に乗っていた男性は「ウーバーイーツ」のバッグを背負っていたのです。

↑馬で宅配中(画像提供/@jessielouiset/TikTok/TheProject)

ヘルメットをかぶりウーバーイーツのバッグを背負った男性は、レストランやショップが立ち並ぶ商店街のようなところを、馬に乗って悠々と進んでいきます。

これを見た人はびっくり。足を止めて男性と馬をじっくり見たり、携帯で写真やビデオを撮ったり……。おかげで、この様子を収めたTikTokの動画は瞬く間に再生回数が伸びて、話題になっているそうです。

一般的にウーバーイーツの配達員が使うのは、自転車やバイク。それらに比べると馬での配達はずっと時間がかかりそうです。「ウーバーイーツで届く食べ物が冷たいのも不思議ではない」というコメントや、「これまでで一番クールなウーバーイーツ!」なんて声も寄せられています。

ただ、SNSで話題になったおかげで、ウーバー側にこの情報が届き、ウーバーではこの件について現在調査中とのこと。「私たちは高い安全基準を設けていて、馬に乗って配達するのは方針に反している」とコメントを発表しています。

ウーバーイーツの配達員をしている人は、注目されることを狙って、馬で配達を行うようなことはしないほうが良さそうです。

