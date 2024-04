天野ききが、4月9日(火)発売のアイドル誌「BOMB」5月号のグラビアに登場した。

19歳になり、大学生活満喫中だという天野ききがボム久しぶりの水着グラビア。少し大人っぽくなった表情と変わらない愛嬌、こんな彼女がいたら絶対に楽しいはず…という妄想グラビアに。

通常版の表紙を飾るのは天羽希純(#2i2)

ボム初登場にして初表紙を飾る天羽希純(#2i2)が、おうちでまったりと過ごす休日ビキニグラビアを披露。爽やかなライトブルーのビキニで、ベランダにテントを張ってリアルに焼き肉。花柄レースのランジェリー風ビキニで、朝の光の中ベッドでゴロゴロ。そして白のチューブトップ水着では、こぼれんばかりのバスト&バスタブでの入浴シーンを。インパクト十分の黒の水着でグッとセクシーなカットも。

通常版の裏表紙は須田亜香里

よゐこ・有野晋哉の『棚からボム餅』連載300回記念として、有野がカメラマンになって水着グラビアを撮影。被写体として登場したのは須田亜香里。有野カメラマンによるこだわりの撮影設定と、SKE48卒業後もキープしているという須田の奇跡のプロポーションは必見だ。

TSUTAYAほか店舗限定版の表紙は本間日陽(NGT48)

4月13日(土)のコンサートでNGT48を卒業する本間日陽がアイドル人生ラストのスペシャル水着グラビアを披露。春の旅行、新潟のへぎ蕎麦、浴衣、大浴場…。写真集テイストの美麗グラビアで送る16ページ。

限定版の裏表紙は北村優羽(NGT48)

NGT48の3期生・北村優羽の初々しいビキニグラビア。かわいい赤の水玉ビキニに、純白のチューブトップ水着とフレッシュさいっぱいのビキニグラビアに。

【通常版】

表紙:天羽希純(#2i2)

裏表紙:須田亜香里

<別冊付録>

1)両面超BIGポスター(743mm×526mm)

天羽希純(#2i2)

【TSUTAYAほか店舗限定版】

表紙:本間日陽(NGT48)

裏表紙:北村優羽(NGT48)

<別冊付録>

1)両面超BIGポスター(743mm×526mm)

本間日陽(NGT48)

<そのほかのラインナップ>

●この春から高校3年生になった白濱美兎。制服姿ではしゃぎ、すっぴんの素顔を魅せる。健康的でハツラツとしたビキニ姿も、青春感いっぱい。美少女の“今の瞬間”を切り取っている。

●昨年末に発売した写真集「Good to see Moon」も絶好調の豊田ルナ。オール未公開カットの全てが水着&ランジェリーの電子版写真集「side-B:Good to see Moon」の発売を記念して蔵出しスペシャルカットグラビアを。

●春の卒業コンサートSPと題して、3月に卒業コンサートを開催した柏木由紀と田中美久のライブレポート。

●そのほか、木下彩音、吉柳咲良、幸澤沙良、近藤結良などインタビューも充実。

<掲載タレント>

天羽希純(#2i2)

本間日陽(NGT48)

北村優羽(NGT48)

天野きき

白濱美兎

豊田ルナ

須田亜香里×有野晋哉(よゐこ)

木下彩音

吉柳咲良

幸澤沙良

近藤結良

「ボム5月号」

特別定価:本体1,182円+税(税込:1,300円)

発売日:2024年4月9日(火)

判型:AB判 電子版:なし

ボム編集部公式X:https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』:https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

<通常版>

Amazon:https://amzn.to/4arDhFf

セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1107488052

HMV&BOOKS online:https://www.hmv.co.jp/product/detail/14772384

<限定版>

TSUTAYA:https://shop.tsutaya.co.jp/book/product/4910080020545/