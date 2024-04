◆「めざまし8」株式会社TOKIOとSTARTO社の関係に誤り

【モデルプレス=2024/04/12】フジテレビの情報番組『めざまし8』(月〜金あさ8時〜)が12日に放送された。旧ジャニーズ事務所所属タレントのマネジメントなどを担う新会社として設立された「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテインメント)」に関する報道に一部誤りがあったとして、謝罪した。10日に公式サイトが開設され、本格的に始動した同事務所について、同番組では11日に報道していた。

◆旧ジャニーズ「STARTO ENTERTAINMENT」本格始動

12日の放送の途中で、岸本理沙アナウンサーが「ここで1つ訂正です。昨日STARTO社の本格始動のニュースをお伝えする中で、株式会社TOKIOがSTARTO社の子会社とお伝えしましたが、正しくは子会社ではなく資本関係もありませんでした。大変失礼いたしました」と頭を下げ、謝罪した。なお、10日の放送でも、嵐が5人で新会社を設立したことを報じた内容で「先ほど嵐新会社設立のニュースで一部、解散とお伝えしましたが、正しくは活動休止でした」と報道に誤りがあったことを謝罪していた。故ジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐり、旧ジャニーズ事務所は2023年10月17日付けで「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に社名を変更。ここでは、タレントのマネジメント及び育成業務を完全に撤退して、被害者への補償業務のみを行っている。所属タレントについては、「STARTO ENTERTAINMENT」と個別にエージェント契約を結んで活動すると発表していた。本格始動した10日には東京ドームにて、ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』を開催。SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの総勢13組が集結(佐藤勝利は映像出演)した。(modelpress編集部)情報:フジテレビ【Not Sponsored 記事】