ディズニーストアから、アウトドアシーズンのワクワクした気分を楽しく彩る新コレクション「DISNEY OUTDOOR」が登場!

総合アウトドアブランド「Columbia」との共同企画商品をはじめ、「COOLOOP」のネックリングなど春夏の行楽シーズンにぴったりなグッズが販売されます☆

ディズニーストア「DISNEY OUTDOOR」

発売日:2024年4月16日(火)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

ディズニーストアから、アウトドアシーズンに向けて、ワクワク気分を楽しく彩るレジャーアイテムが新登場。

「ミッキーマウス」が自然の中でアウトドアを楽しむ様子をデザインしたグッズが販売されます。

今回のコレクション「DISNEY OUTDOOR」には、総合アウトドアブランド「Columbia」との共同企画商品として、軽量で耐久性に優れ、撥水機能と多彩なポケットを備えたバックパックと、コンパクトサイズのショルダーバッグが登場。

アウトドアシーンはもちろん、通勤・通学など、あらゆるシーンで活躍します。

黒・ベージュのベーシックカラーに、「ミッキーマウス」の刺しゅうがワンポイントとなったシンプルなデザインと、総柄デザインの2柄展開です。

さらに、「COOLOOP」との共同企画商品として、首にかけるだけでひんやり身体を冷やしてくれるネックリングも登場。

保冷機能を備えたショルダーポーチは、ネックリングやドリンクの持ち運びに便利です。

そのほか、ディズニーストアオリジナルグッズとして、シンプルなデザインでタウンユースにもぴったりなブルゾンやハットなどのファッション雑貨もラインナップされています☆

ミッキー ブルゾン ベージュ DISNEY OUTDOOR

価格:8,800円(税込)

「ミッキーマウス」のワンポイント刺しゅう入りブルゾンです。

「ミッキーマウス」が自然を満喫しているシーンを胸元とフード内側にデザイン。

シンプルな見た目は、バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンだけでなくタウンユースにも活躍してくれます。

ファスナー仕様のポケットや、ゴムで絞った袖口、ドローコード付きのフードと裾など、機能性も抜群な一着です☆

ミッキー 半袖Tシャツ ホワイト DISNEY OUTDOOR

価格:4,500円(税込)

ミッキーが自然を満喫しているシーンを背面にデザインした爽やかな白Tシャツ。

キャラクター部分は刺しゅうで表現されています。

ベーシックな一枚なので、幅広いコーディネートで使えます。

デイリーはもちろん、バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンでも着たいTシャツです。

ミッキー 帽子・ハット ブラック DISNEY OUTDOOR

価格:3,500円(税込)

「ミッキーマウス」のワンポイント刺しゅうが目を惹く、モノトーンのハットです。

無地のナイロン地にキャラクターフェイスを刺しゅう。

つば裏には「ミッキーマウス」が自然を満喫しているシーンがデザインされています。

ハット内側のスベリにはパイル地を使用、フィット感はストッパー付きのコードで調節できます。

ミッキー ショルダーバッグ 保冷ショルダーポーチ DISNEY OUTDOOR

価格:2,900円(税込)

「ミッキーマウス」のワンポイント刺しゅうがかわいい保冷ショルダーポーチ。

内側にアルミ蒸着フィルムを使用しているので、凍ったペットボトルドリンクやネックリングを一緒にしまって持ち運びできます。

外側にはメッシュポケットつき。

ドリンクなどのひんやり状態をキープできる、春夏のお出かけにぴったりなファッション雑貨です☆

ミッキー ネックリング(L) COOLOOP DISNEY OUTDOOR

価格:4,200円(税込)

「ミッキーマウス」のモノトーンデザインがおしゃれな、男女兼用Lサイズのネックリングが登場。

リング先端を前方にして首にはめれば、暑い日もひんやり。

ぬるく感じてきたら28度以下の環境に置くか、冷凍庫や冷水で冷やせば繰り返し使えます!

首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。

バーベキューやキャンプなどのアウトドア、テーマパークなどへのお出かけにもぴったりのグッズです。

アウトドアシーズンのワクワク気分を楽しく彩るレジャーグッズ。

ディズニーストアの「DISNEY OUTDOOR」は、2024年4月16日(火)よりディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて順次発売です☆

© Disney

※品切れの際は了承ください

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然の中でアウトドアを楽しむミッキーのレジャーグッズ!ディズニーストア「DISNEY OUTDOOR」 appeared first on Dtimes.