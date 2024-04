時間と共に成長する3D空間！メタバースプラットフォーム「neem」自動マップ育成機能

ソフトギアは、自由にデジタル空間を表現できるメタバースプラットフォーム「neem」に、より一層豊かな体験へと発展させる自動マップ育成機能を搭載しました。

neemは、他のメタバースサービスが持つ枠組みを超え、3D空間を相互に成長・発展することで生まれる、新たな体験を提供します。

メタバースプラットフォーム「neem」自動マップ育成機能

サービス名: neem(ニーム)

対応端末 : Windows

neemは、誰でもカンタンにメタバース空間を作り、所有することができるプラットフォームです。

「世界中の誰もがクリエーター!」をコンセプトに、ショッピングモール、ライブステージ、学校、オフィスなど、あらゆる空間をノーコードで実現できるサービスです。

今回、マップが自動で成長する「自動マップ育成機能」が追加されました。

新機能により、自身が作り出したデジタル空間を、相互作用とともに成長・進化させることが可能となります。

時の流れと共に植物が成長し、その変化はマップ内の交流を豊かで鮮やかなものへと進化させ、新たな体験へと導きます。

マップ育成を楽しみながら、家族や友達、多様なコミュニティでのコミュニケーションツールとして、neemを活用できます。

不思議な生き物「ムーフィー」と「メタ」の連携でマップを自動育成!

利用者のメタバース空間を創造するキャラクター「ムーフィー」。

彼らが植えた植物からは、メタバースを成長させるための新たなリソース「メタ」が生まれます。

気づいたらジャングルになってるかも!

メタでneemのマップを育成しよう!

ムーフィーが植えた草木などの「育成物」が成長すると、その周辺に少しずつ「メタ」の塊が生成されます。

これを拾うことで、新たに「メタ」を獲得できます。

獲得した「メタ」を用いて「ムーフィー」を呼び、新しく育成した「育成物」から「メタ」を再度獲得します。

この「メタ」の獲得と利用という循環を繰り返すことで、次第に森を広げたり、多くの「メタ」を獲得できるようになります。

この「自動マップ育成機能」により、植物が育ち、林や森へと変化。

自然とともに時間が進行することで、リアルな体験感を追求し、デジタル空間に深みを加えます。

neemは毎週進化します!

neemは毎週アップデートを実施し、どんどん進化していきます。

アバターの種類やマップの配置物の充実を図ります。

さらに、大人数の同時接続が可能な大規模マップの提供で、大規模ライブ配信の開催を可能にします。

マップエディタ機能の拡張も行っていきますので、オリジナルのマップ作成がさらに充実します。

アップデート情報は、neem公式サイト、公式X(旧Twitter)にて配信していきます。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります

