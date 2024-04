◆宇多田ヒカル・ME:Iら「with MUSIC」レギュラー初回ゲストに決定

【モデルプレス=2024/04/12】13日よりレギュラー放送スタートする日本テレビ系新音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜よる7時56分〜)初回放送のゲストに、宇多田ヒカル、Saucy Dog、ナオト・インティライミ、ME:I(ミーアイ)が決定した。豪華なアーティストたちが登場し楽曲を披露するほか、番組タイトルの「with」をテーマに様々な企画で、アーティストの魅力を深掘りする同番組。MCを有働由美子、アーティストナビゲーターを松下洸平が務め、音楽の楽しみ方が多様化する今だからこそ「テレビで楽しむ音楽」を追求し、アーティストと歌の魅力を最大限に伝えていく。

宇多田がは今回、2021年にリリースした『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「One Last Kiss」をテレビ初披露。さらに、椎名林檎とのコラボレーション曲「二時間だけのバカンス」をともに披露する。2人がテレビで共演するのはこれが初めてとなる。2008年以来、16年ぶりの日本テレビの音楽番組への登場となるのは、「with MUSIC」レギュラー初回。(※2008年「MUSIC LOVERS」録音スタジオから「Flavor Of Life」)MCの有働と宇多田の対談では「25年間で初めてのベストアルバム」、「15歳デビューのきっかけ」、「楽曲制作」そして「椎名林檎との関係」など、2人だけの空間でさまざまな視点から宇多田の「今」を掘り下げていく。有働が何度も聴いたベストアルバムに込められた「新しい楽曲」への想いを語る。そして、Saucy Dog、ナオト・インティライミ、ME:Iの歌唱も決定。若者を中心に絶大な人気を誇る3ピースバンドのSaucy Dogは今月リリースした最新曲「poi」を歌唱する。世界82カ国を旅し出会った文化を音楽に取り入れ、今月10枚目のアルバム「ファンタジスタ」をリリースしたナオトは、最新曲「にたものどうし」を歌唱する。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生した11人組ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)の日本テレビ初パフォーマンスが決定。デビュー曲「Click」をパフォーマンスする。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】