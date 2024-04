記事作成時点での最新バージョンであるiOS 17.4.1をインストールしたiPhoneユーザーの一部から、「Jerusalem(エルサレム)」と入力すると予測変換でパレスチナの旗の絵文字が表示されることが報告されています。Appleはこの予測変換はバグであり、次期iOSアップデートで修正されると説明しました。How an iPhone update and a Palestinian flag emoji sparked a global controversy for Apple - ABC News

https://www.abc.net.au/news/2024-04-10/palestine-flag-apple-iphone-software-update-israel-gaza-war/103689956Apple says it will fix Palestinian flag emoji recommendation when typing 'Jerusalem' on iPhone | Mashablehttps://mashable.com/article/apple-iphone-palestinian-flag-emoji-jerusalem-keyboard-bug2024年4月10日、イギリスのテレビ司会者であるレイチェル・ライリー氏が、 iOS 17.4.1にアップデートしたiPhoneでイスラエルの首都「Jerusalem(エルサレム)」をテキストで入力すると、なぜかパレスチナの旗の絵文字が予測変換で表示されることを報告しました。ライリー氏は「アップデート前にはこのような予測変換は発生しなかった」と付け加えています。ソーシャルメディア上では複数ユーザーが同じ現象に遭遇したと報告していますが、すべてのユーザーが「Jerusalem」と入力すると予測変換でパレスチナの旗の絵文字が表示されるというわけではないそうです。一部のユーザーは英語キーボードを使用した場合にのみこの問題が生じると報告しています。実際、GIGAZINE編集部のiOS 17.4.1にアップデートしたiPhone 15 Proで「Jerusalem」や「エルサレム」と入力してみたものの、予測変換にパレスチナの旗の絵文字が表示されることはありませんでした。キーボードを「English(Japan)」や「English(US)」に切り替えても、パレスチナの旗の絵文字は予測変換に表示されませんでした。ABC NewsもさまざまなiPhoneで「Jerusalem」と入力してパレスチナの旗の絵文字が表示されるかテストしていますが、結果はまちまちだったそうです。メルボルン大学のコンピューティング講師であるシャーナン・コーニー氏は、予測変換がユーザーによって異なるのは正常であると説明しており、「私にとって『エルサレム』と入力すると、一番最初に予測変換で表示される単語は『首都』になるでしょう。しかし、別のユーザーにとっては別の単語や絵文字など、異なるものが最初に予測変換される可能性があります」と語りました。エルサレムはイエス・キリストが処刑された地であり、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教にとって共通の聖地となっているため、世界情勢において最も物議を醸す場所でもあります。1947年に国連が初めてイスラエル建国を決議した時、エルサレムは国連が管理する別個の存在として想定されていたほどです。近隣のアラブ諸国はイスラエル建国に反対しましたが、2度の戦争と数十年の時を経て、イスラエルはエルサレムの西側を占領し、エルサレムを首都として宣言し、エルサレムの東側も占領し全市を正式に併合しました。一方、パレスチナもエルサレム東部を自国の首都と宣言しています。記事作成時点でもイスラエルとパレスチナはエルサレムを二分しており、両者の交渉は長らく行き詰ったままです。そのため、「エルサレム」と入力した際に予測変換でパレスチナの旗の絵文字が表示されることが物議を醸すのは当然であるとABC Newsは指摘しました。コーニー氏は今回のバグはテキストの予測変換アルゴリズムを改善しようとした際に生まれた意図せぬ副産物である可能性が高いと指摘しつつ、「Appleは影でテキストの予測変換アルゴリズムを常に微調整している可能性が高いです」と述べました。なお、Appleも今回の予測変換はバグであり、次回のソフトウェアアップデートで問題を修正すると発表しました。