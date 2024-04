【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン&ゲームボーイ Nintendo Switch Online:4タイトル追加】4月12日 配信開始

任天堂は、Nintendo Switchのオンラインサービス「ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン&ゲームボーイ Nintendo Switch Online」の追加タイトルとして、「SUPER R-TYPE」、「バトルトード イン バトルマニアック」、「マーヴェラス ~もうひとつの宝島~」、「レッキングクルー'98」を4月12日より配信開始した。詳細については追って記載する。

□「【4月12日追加】「ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン&ゲームボーイ Nintendo Switch Online」追加タイトルが配信開始」のページ

【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Switch Online 追加タイトル [2024年4月12日]】

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

(C) Microsoft 1993. All rights reserved. Battletoads is a trademark of the Microsoft group of companies.

(C) 1996 Nintendo

(C) 1985,1989,1997,1998 Nintendo