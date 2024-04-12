「SUPER R-TYPE」や「レッキングクルー′98」など4タイトルがNintendo Switch Onlineにて配信開始！
【ファミリーコンピュータ＆スーパーファミコン＆ゲームボーイ Nintendo Switch Online：4タイトル追加】
4月12日 配信開始
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4月12日 配信開始
任天堂は、Nintendo Switchのオンラインサービス「ファミリーコンピュータ＆スーパーファミコン＆ゲームボーイ Nintendo Switch Online」の追加タイトルとして、「SUPER R-TYPE」、「バトルトード イン バトルマニアック」、「マーヴェラス ～もうひとつの宝島～」、「レッキングクルー'98」を4月12日より配信開始した。詳細については追って記載する。
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