【ハッピーセット「トミカ」/「サンリオキャラクターズ」】第1弾:4月12日~4月25日第2弾:4月26日~5月9日第3弾:5月10日~価格: 490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を4月12日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「トミカ」は「日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)」、「トヨタ クラウン パトロールカー」などの働く車の他、マクドナルドオリジナルデザインのゴールド仕様の「トヨタ GRカローラ」を含む全8種類とひみつのおもちゃ1種の、全9種のラインナップで展開される。

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」はサンリオのキャラクター人気投票企画「2023年サンリオキャラクター大賞」の上位入賞キャラクターたちとコラボレーションしたおもちゃ。第1弾はお料理グッズ4種、第2弾はおでかけグッズ4種とひみつのおもちゃ1種の、全9種が登場。

また、第3弾は第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃ+ひみつのおもちゃ1種の中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「トミカ」

第1弾:4月12日(金)~4月25日(木)

日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)

日産 NV400 EV 救急車

恐竜搬送車 ※恐竜は取り外しできません。

トヨタ GR カローラ マクドナルド仕様“ゴールド”

第2弾:4月26日(金)~5月9日(木)

トヨタ クラウン パトロールカー

マクドナルド パーティーバス

UD トラックス クオン ミキサー車

トヨタ ダイナ 清掃車

第2弾(4月26日)からはひみつのおもちゃ1種が登場

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」

第1弾:4月12日(金)~4月25日(木)

シナモロール 星のかたちのライス押し型

ポムポムプリン ふた付きジューサーカップ

ハローキティ ミニトング&コンテナセット

ぐでたま エッグマッシャー

第2弾:4月26日(金)~5月9日(木)

クロミ おめかしコーム

リトルツインスターズ コンパクトミラー

マイメロディ カードホルダー

ポチャッコ おしぼりケース ※おしぼりは付属しません。

第2弾(4月26日)からはひみつのおもちゃ1種が登場

(C)TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643839 S/D・G

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。