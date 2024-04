神奈川県タクシー協会は、国土交通省が令和6年3月13日に公表したタクシーが不足している地域、時期、時間帯、不足車両数を踏まえ、一般ドライバー・自家用車等を活用し、タクシー事業者が運送主体となる新たな制度「自家用車活用事業(いわゆる日本型ライドシェア)」について、利用者利便の確保のため取り組みを開始します。

なお、一般ドライバーの求人、面接、採用、教育等に時間がかかる場合があるので、参画事業者によって開始時期が異なります。

【法人概要】

名称 : 一般社団法人 神奈川県タクシー協会

所在地 : 神奈川県横浜市中区日ノ出町2-130

代表者 : 会長 伊藤 宏

設立 : 1952(昭和27)年3月28日

会員数 : 175社(令和6年3月4日現在)

事業内容: ハイヤー・タクシー経営者団体

