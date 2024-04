広報・PRなどの活動に対する効果測定を総合的にサポート！日経BPコンサルティング「ブランド・ジャパン2024」Xポスト分析サービス

日経BPコンサルティングは、2024年で24年目を迎えるブランド価値評価プロジェクト「ブランド・ジャパン2024」の新オプションサービスとして、「Xポスト分析サービス」をリリース・発売します。

日経BPコンサルティングは、2024年で24年目を迎えるブランド価値評価プロジェクト「ブランド・ジャパン2024」の新オプションサービスとして、「Xポスト分析サービス」をリリース・発売しました。

企業のブランドイメージの全体像を明らかにする日本最大規模のブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン」と、X上のポストをブランド別に評価する本サービスを組み合わせることで、企業活動や広報・PRなどのコミュニケーション活動に対する効果測定をより総合的に、効率的にサポートします。

「Xポスト分析」では、日本国内におけるポストデータの全量から10%をサンプリングし、さらに日本を代表するのべ1,500のブランド・ジャパン対象ブランドに関する記述を抽出。

ブランドごとに、具体的なポストのほか、ポストに対するいいね数、リポスト数、ハッシュタグランキング、ポジネガ評価などをダッシュボード上に表示します。

当該ブランドについて、X上でどのようなコミュニケーション活動に多くの反応があったかといった効果検証や、炎上の火種となり得るネガティブなポストが拡散されていないかなどのリスク対策にも活用できます。

また、ブランド・ジャパンにノミネートしているのべ1,500のブランドや、53業種それぞれの業種平均と比較分析が可能なため、気になるブランドの現状や、自ブランドの優位性を明らかにします。

さらに、個別レポートでは、業界のトレンド分析結果を掲載しており、業界や市場のトレンドを踏まえた上で、成功事例など今後のコミュニケーション戦略立案に役立つ情報を提供します。

反応が良かったポストなどから、顧客エンゲージメントを向上させるポストや、ブランド・ジャパン(一般生活者編)におけるブランド総合力を構成する因子のスコア向上に寄与する可能性のあるポストを抽出し、分析することも可能です。

