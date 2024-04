知識やスキルを修得できる3年間のeスポーツコースを展開！第一学院高等学校×KONAMI eスポーツ学院 教育分野におけるeスポーツの活用について連携

ウィザスが運営する「第一学院高等学校」は、コナミデジタルエンタテインメントが運営する「KONAMI eスポーツ学院」と、教育分野におけるeスポーツの活用について連携を強化することを発表しました。

第一学院高等学校×KONAMI eスポーツ学院 教育分野におけるeスポーツの活用について連携

「KONAMI eスポーツ学院」ではeスポーツ人材を育てるための幅広いカリキュラムを提供しており、第一学院高等学校では2020年4月より同校と提携し、eスポーツコースを展開しています。

「KONAMI eスポーツ学院」でのeスポーツに関する知識やスキルを修得をメインとしながら、第一学院高等学校で高等学校の卒業を同時に目指します。

これまでeスポーツコースでは、「KONAMI eスポーツ学院」での1年間での学びを基本としていましたが、「3年間の高校生活を通して、同じ仲間でeスポーツと学業を両立して学びたい」という生徒・保護者からの要望に応え、2025年度4月入学生より、3年間継続してeスポーツコースで学んでいただけるカリキュラムとしました。

教育分野におけるeスポーツの活用については、デジタルリテラシーやコミュニケーションスキルの観点からも、世界的に注目が高まっています。

また、eスポーツ産業の拡大に伴い、プロ選手だけでなく、ストリーマー(配信者)や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

eスポーツコースでの3年間の学びにより、大会で勝利するためのテクニックだけでなく、時間をかけてさまざまな座学を通して多彩なスキルを磨くことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野で活躍できる人材を育んでいきます。

広がる将来の可能性と安心のサポート

eスポーツコースでは、eスポーツだけでなく、人間的な成長につながるさまざまな能力を伸ばし、将来の選択肢を広げることができます。

高校卒業後の進路についても、進学・就職対策や、大学・短大・専門学校の指定校推薦制度の活用などが可能です。

第一学院高等学校の職員が「KONAMI eスポーツ学院」に訪問し、学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々なサポートを行います。

学びの拠点となるのは設備・環境が充実したKONAMI本社内施設

実技ルームには、40台のハイスペックゲーミングPCを始め、ゲーミングモニター、ゲーミングチェア、低Ping値の高速インターネット回線を完備。

14面のマルチスクリーンで、複数の生徒のプレイもリアルタイムにチェック可能です。

一方で、SNS講座やITの基礎知識、イベントの企画運営からセルフケア・コミュニケーションに至るまで、幅広い座学を学ぶための講義ルームは、明るく開放的な設計。

リラックスしながら積極的なコミュニケーションが促進される空間です。

プロeスポーツチームに所属する一流講師陣が本気の直接指導

世界大会への出場経験もある国内トップレベルのプロeスポーツチームが、経験とテクニックを「KONAMI eスポーツ学院」に全力投入。

競技シーンで勝つための技術から、ファンの心をつかむ配信のノウハウを惜しみなく生徒に提供します。

プロへの第一歩! 「合同トライアウト」でプロチームの練習生に挑戦

年に1回実施される「合同トライアウト」では、提携するプロeスポーツチームが生徒たちの実力、熱意などを総合的に審査。

合格者は一定期間練習生としてチームに所属でき、特別なプログラムを体験することができます

全国大会で真剣勝負! 高校生チーム「KONAMI eUNITED高等部」

部活動として、プロさながらの活動を行う高校生eスポーツチーム「KONAMI eUNITED高等部」を結成。

自主練では体験できないプロチームのコーチングや、外部との練習で日々スキルを高めています。

2023年度は全国高校対抗eスポーツ大会「STAGE:0」や、「YOKOSUKA e-Sports CUP」に出場し、着実な実績を残しています。

また、イベントや配信の出演などの活動を行いプロの現場の経験を積んでいきます。

