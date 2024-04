TBSテレビ『マツコの知らない世界』に、ディズニーを愛してやまない音楽プロデューサーの浅倉大介さんが登場!

TBSテレビ『マツコの知らない世界』海外ディズニーリゾートの世界

放映日:2024年4月16日(火) よる8時55分

放映局:TBSテレビ

TBSテレビ『マツコの知らない世界』に、ディズニーを愛してやまない音楽プロデューサーの浅倉大介さんが3年ぶりに登場!

「海外ディズニーリゾートの世界」の魅力をマツコさんにプレゼンします。

夢と魔法の世界の舞台裏を垣間見る貴重な映像や、浅倉大介さんならではのフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの楽しみ方など、マニアックな見どころポイントを伝授します。

世界7か所海外ディズニーリゾートの魅力をたっぷり1時間にわたって、語り尽くします。

お城に隠されたウォルト・ディズニーの意図、アバター・トロンなど、地上波初となるディズニーを陰で支えるクリエイター集団「イマジニアリング」が仕掛ける魔法の紹介。

さらに、モノレール・ホテル・BGM・ショーなどの楽しみ方をマツコさんにガイドします。

たっぷり1時間の「海外ディズニーリゾートの世界」 特集。

2024年4月16日(火) よる8時55分から放映です。

