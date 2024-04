防災トイレ処理パック＆トイレットペーパーのセット！セットアップ横浜「はばか郎」「LogLog」セット販売

セットアップ横浜は、建設業界の経験を活かし、安全・安心な生活環境づくりを目指す奈良建設株式会社の100%子会社として平成22年に誕生しました。

同社は、災害時のトイレ対策に不可欠な10年保証の備蓄商品をセットで提供することで、安心して生活できる環境を支援します。

業界初の取り組みとして、非常用トイレ処理パック「はばか郎」と備蓄用トイレットペーパー「LogLog」のセット販売を開始します。

販売場所:

・S.U.Y ‘s STORE

・セットアップ横浜WEB

2023年は、1923年(大正12年)に発生した関東大震災から、100年の節目でした。

また、年初より能登半島地震があり多くの被災者の方が辛い思いをされました。

今後予想される首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など、大規模災害のリスクに備えて身近なところから防災備蓄が必要になります。

その中でも災害時には、トイレの利用が制限されることがあります。

そのため、国の指針に基づき、個人や家族が最低3日間から1週間分のトイレ用品の備蓄を行うことが推奨されています。

同社の商品は、この重要な備えの一環として、安心して利用できるものです。

また、非常用トイレ処理パック「はばか郎」はキャンプなど、トイレが無いところでも利用できるものになります。

関東大震災100年を契機に、それぞれの立場で、また、それぞれの地域で、防災について考え、災害に備える機会として活用できます。

さらに、4月18日から5月9日までGWキャンペーンとしてセットの購入の方には各種特典付きになります。

商品概要

<1日用セット>

非常用トイレ処理パック【はばか郎】&備蓄用トイレットペーパー【LogLog】10年備蓄 1日用セット

<2人用セット>

非常用トイレ処理パック【はばか郎】&備蓄用トイレットペーパー【LogLog】10年備蓄2人用セット

同社は今後、防災グッズの開発・提供においてさらなる取り組みを行っていきます。

地域の方が安全で安心な暮らしを送るために、常に最善のサービスを提供し、お客様のニーズに応えていきます。

