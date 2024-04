ブランディングの構築、実践、浸透までサポート！東急エージェンシー ブランドコンサルティングユニット「ゆえん」

東急エージェンシーは、企業や事業のブランディングの構築、実践、浸透までを並走支援する、ブランドコンサルティングユニット「ゆえん」の活動を開始しました。

東急エージェンシー ブランドコンサルティングユニット「ゆえん」

同社は、既存の広告ビジネスモデルにとらわれない新規事業の創出を目的に、2023年「新規事業提案制度」の社内募集を行い、「ゆえん」は、この制度の第1号案件として誕生しました。

東急エージェンシーは「お客さまのバリューチェーン全体での価値共創」に取り組んでいます。

「ゆえん」は、その中の重要なテーマ「ビジョンの構築と浸透」において、独自のソリューションを提供するブランドコンサルティングユニットです。

効率化と高付加価値を両立しなくてはならない時代に、新たな課題に直面しているお客さまに寄り添い、より付加価値の高いブランド体験を実現していきます。

「ゆえん」は、戦略プランニング、ブランドマネジメント、アカウントプランニングの経験者と、外部パートナーのメンバーで構成されています。

お客さまの課題に寄り添い、ブランドの構築に留まらず、実践、浸透までを並走支援し、お客さまの「ベストソリューションパートナー」を目指していきます。

ゆえん YOU AND

ファシリテーション型のブランドコンサルティングユニット。

2006年より東急エージェンシーが提供する共創型ブランディング支援サービス「V-WAYS(R)」から、お客さまが直面する課題の変化にお応えするためブランドコンサルティングにフォーカスして誕生したユニットです。

ユニット名の「ゆえん」には、ブランドに不可欠であると信じる要素を込めています。

由縁:起源やルーツ、お客さまとの縁/所以:存在意義や価値の根拠/YOU AND:お客さまと企業、社会、共創する相手

「ゆえん」は、ブランドの由縁、所以を大切に、企業・事業に内在する個性を磨きあげ、顧客に「唯一無二」の存在として愛されるブランドづくりをファシリテートします。

顧客と、はたらく人と、社会と、「ゆえん」は、健全な縁を結ぶブランドを増やし、心踊る未来をつくっていきます。

※商標登録・意匠登録出願中

提供サービス

企業・地域・団体などが顧客に価値提供を行う活動全てをブランディングと考え、ゼロから顧客と信頼を構築するまでのプロセス全体を支援。

・ブランドビジョンの定義・経営理念体系の整備

・ブランディング実践の支援(ブランド価値を共有し発信するためのデザイン開発)

-パーパス、ミッション・ビジョン・バリュー策定

-ブランドメッセージ・ロゴ開発

-ブランド発信ツール開発

・ブランド価値を実現するサービスデザインや活動計画の策定

・インターナル&エクスターナルのブランド浸透戦略の策定

・合意形成・モチベーション喚起のためのワークショップの計画・実施

・そのほかブランド活動支援

‐ブランド活動全体に関する実践アドバイス、ソリューション提案

‐ブランドコンディション把握のためのリサーチ設計

ユニットメンバー

左から、橘内 和則、尾和 恵美加、御園生 浩司、佐々木 留美、雑賀 恵理、玉村 嘉崇

課題解決に最適なアプローチとメンバーでブランディングを支援します。

「ゆえん」では「なにが最適かを導く」アプローチをとることから、コンサルタントを“ファシリテーター”と呼びます。

ファシリテーターを中心にプロジェクトに応じて外部パートナー・アドバイザーでメンバーを構成します。

ファウンダー/ファシリテーター 佐々木 留美

ファシリテーター 御園生 浩司

アドミニストレータ― 雑賀 恵理

外部パートナー・アドバイザー

デザインマネージャー 橘内 和則(ella inc.)

ビジネスデザイナー 玉村 嘉崇(Traverse Asia LLC)

アートシンキングアドバイザー 尾和 恵美加(株式会社Bulldozer)

