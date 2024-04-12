【中山ＧＪ】６連勝で“絶対王者”へマイネルグロンは４枠４番 ２２年中山大障害覇者ニシノデイジーは７枠１０番 枠順決定
◆第２６回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１３日、中山競馬場・障害芝４２５０メートル）
枠順が４月１２日、決定した。昨年３月から５連勝中で、中山大障害に続くＪＧ１・２勝目を狙うマイネルグロン（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は、４枠４番からの発走。ハードル界の現役“絶対王者”を証明する戦いに挑む。２２年の中山大障害覇者ニシノデイジー（牡８歳、美浦・高木登厩舎、父ハービンジャー）は７枠１０番に決定。京都ジャンプＳの重賞初制覇後も（３）（２）着と堅実に駆けるエコロデュエル（牡５歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ジューンベロシティ 牡６ 森 一馬 ６３
（２）エコロデュエル 牡５ 小野寺 祐太 ６３
（３）ワンダークローバー 牡６ 難波 剛健 ６３
（４）マイネルグロン 牡６ 石神 深一 ６３
（５）ビレッジイーグル 大江原 圭 牡７ ６３
（６）タマモワカムシャ セン５ 中村 将之 ６３
（７）ポルタフォリオ 牡６ 小牧 加矢太 ６３
（８）イロゴトシ 牡７ 黒岩 悠 ６３
（９）ギガバッケン セン９ 伴 啓太 ６３
（１０）ニシノデイジー 牡８ 五十嵐 雄祐 ６３
（１１）フロールシュタット 牡５ 上野 翔 ６３
（１２）ダイシンクローバー セン８ 高田 潤 ６３