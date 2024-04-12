マイネルグロン

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◆第２６回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１３日、中山競馬場・障害芝４２５０メートル）

　枠順が４月１２日、決定した。昨年３月から５連勝中で、中山大障害に続くＪＧ１・２勝目を狙うマイネルグロン（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は、４枠４番からの発走。ハードル界の現役“絶対王者”を証明する戦いに挑む。２２年の中山大障害覇者ニシノデイジー（牡８歳、美浦・高木登厩舎、父ハービンジャー）は７枠１０番に決定。京都ジャンプＳの重賞初制覇後も（３）（２）着と堅実に駆けるエコロデュエル（牡５歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ジューンベロシティ　牡６　森　一馬　６３

（２）エコロデュエル　　　牡５　小野寺　祐太　６３

（３）ワンダークローバー　牡６　難波　剛健　６３

（４）マイネルグロン　　　牡６　石神　深一　６３

（５）ビレッジイーグル　　大江原　圭　牡７　６３

（６）タマモワカムシャ　　セン５　中村　将之　６３

（７）ポルタフォリオ　　　牡６　小牧　加矢太　６３

（８）イロゴトシ　　　　　牡７　黒岩　悠　６３

（９）ギガバッケン　　　　セン９　伴　啓太　６３

（１０）ニシノデイジー　　　牡８　五十嵐　雄祐　６３

（１１）フロールシュタット　牡５　上野　翔　６３

（１２）ダイシンクローバー　セン８　高田　潤　６３