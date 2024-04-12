¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛKing & Prince¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä¤Ç5¼þÇ¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¡¢»þ´Ö¤ò¡×
King & Prince¤¬CD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ King & Prince ¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ãKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä¤òºòÆü4·î 11Æü(ÌÚ)¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢¡King & Prince ²èÁü
King & Prince¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢King & Prince¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ãKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä¤¬4·î11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤«¤é14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È / MAGIC WORD¡×¤Þ¤Ç¡¢ÎòÂåÂåÉ½¶Ê27¶Ê¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿13,000È¯¤Î²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ãKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä¤À¡£³«ºÅ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á2¿Í¤ÈKing & Prince¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È5¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î5¼þÇ¯¤ò²Ö²Ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡郄¶¶³¤¿Í
¡ÖºÇ½é¤Ë²Ö²Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡5¼þÇ¯¥×¥é¥¹¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â5¼þÇ¯¤ÎºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡±ÊÀ¥Î÷
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¥Õ¡¼¥É²°Âæ¤äÏ¦(¤ä¤°¤é)DJ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥°¥Ã¥º¤Î´éÌÌ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´é¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤á¤Æ¤ë¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±ÊÀ¥¤ÎÅú¤¨¡£郄¶¶¤¬¡ÖËÍ¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤òÇ®¿´¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï°ìÈ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È½Å¤Í¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Ð¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤»¤º¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±ÊÀ¥¡£郄¶¶¤Ï¡Ö°ìºòÆü¤Î¥É¡¼¥à (WE ARE¡ª Let's get the party STARTO¡ª)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤Ç¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ìºòÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö6¼þÇ¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£5¼þÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤È郄¶¶¤¬µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¡£Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2¿ÍÊÂ¤Ö¤È¡Ö¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª°ì½ï¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¥¨¥¥¹¥È¥é¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¡£
²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë2¿Í¤À¤±¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿±ÊÀ¥¤È郄¶¶¡£¡Ö²Ö²Ð¤è¤ê²¶¤é¸«¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬ÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤âÂ¸Ê¬¤Ë²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë¿ÓÊ¿»Ñ¤Î2¿Í¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¶Ê¤´¤È¤Ë»×¤¤½Ð¤¬Ç»¤¤¤«¤é´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡×¤È¶Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´¶½ý¤Ë¿»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²Ö²Ð¤È¶¦¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌë¶õ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿King & Prince¤Î¶Ê¤ÏÁ´27¶Ê¡£ºÇ¸å¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤·¤ÆÂçÎØ¤¬ºé¤Íð¤ì¡¢King & Prince¤ÎÊ¸»ú¤¬²Ö²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê±é½Ð¤¬¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡¢¤¢¤Î¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡ª Ê¸»ú¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ö²Ð¤Î¼¡¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¿ÓÊ¿»Ñ¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤ò²Î¤¤¤À¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤«¤é2¿Í¤ÎÆ¬¾å¤Ë²Ö²Ð¤¬¡£Í½´ü¤»¤º2¿Í¤ÎÀ¸²Î¤È²Ö²Ð¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«!?¡×¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ë郄¶¶¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤Ç6¼þÇ¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊKing & Prince¤È³§¤µ¤ó¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¡¢»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£5¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢5¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÎòÂåÂåÉ½¶Ê27¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¥¨¥¥¹¥È¥é¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·×3¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²Ö²Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤äÁ´ÂÎ¤Î±é½Ð¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤òÃæ¿´¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤¿Tiara(¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î)¤Ï3Ëü¿Í¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï5·î22Æü¤Ë»³¸ý¡¦¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¤â3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
»³¸ý¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ郄¶¶¤Ï¡Ö»³¸ý¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È¤â¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë5·î23Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢ King & Prince15ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öhalfmoon / moooove!!¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¤â¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥É¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öhalfmoon¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ömoooove!!¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø95¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä
open13:30 / start18:30
¢©754-1277 »³¸ý¸©»³¸ý»Ô°¤ÃÎ¿Ü10509-50
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê \8800(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨2ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ(ºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ)¡£¤¿¤À¤·2ºÐ°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÂç¿Í)¤¬2ºÐ°Ê²¼¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤1Ì¾É¬Í×
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI (¹Åç) 082-249-3571
¢£15th ¥·¥ó¥°¥ë¡Öhalfmoon / moooove!!¡×
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜDVD¡ÛUPCJ-9052 / ¡ï1,683(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¡Öhalfmoon¡×
M2.¡Ömoooove!!¡×
M3.¡ÖCloudy¡×
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡Öhalfmoon¡×Music Video
¡¦¡Öhalfmoon¡×Music Video -Lip Sync ver.-
¡¦¡Öhalfmoon¡×Music Video Shooting Behind the scenes
»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜDVD¡ÛUPCJ-9053 / ¡ï1,683(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¡Öhalfmoon¡×
M2.¡Ömoooove!!¡×
M3.¡ÖPain¡×
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡Ömoooove!!¡× Music Video
¡¦¡Ömoooove!!¡× Music Video -Dance ver.-
¡¦¡Ömoooove!!¡× Music Video Shooting Behind the scenes
»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD ¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹)¡ÛUPCJ-9054 / ¡ï1,177(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¡Öhalfmoon¡×
M2.¡Ömoooove!!¡×
M3.¡ÖSPOTLIGHT¡×
»ÅÍÍ¡§3P¥±¡¼¥¹
¢¨ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿UPCJ-9054½ªÎ»¸å¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¿UPCJ-5015¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚDear TiaraÈ× (¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡¿CD¡ÜDVD)¡Û
PROJ-5907 / ¡ï3,350(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¡Öhalfmoon¡×
M2.¡Ömoooove!!¡×
M3. ¡ÖShake Hands¡×
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2023¡ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¨¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¡ÖÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¡£¡×¡ÖLOVE PARADOX¡×¡ÖKey of Heart¡×¡Ö°¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖMAGIC WORD¡×¡ÖI promise¡×¡ÖTOGETHER WE STAND¡×¡Öichiban¡×¼ýÏ¿
¡¦¡Ö¤«¤¿·ë¤Ó¡×Special Movie
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹(177mm☓141mm)¡¢¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P
¢¨Dear TiaraÈ×Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î22Æü(¶â) 20:00¡Á4·î30Æü(²Ð)23:59
¡üÉõÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×A ÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¥¿¥¤¥× 1¼ï
½é²ó¸ÂÄêÈ×B ÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¥¿¥¤¥× 1¼ï
ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹) ÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¥¿¥¤¥× 1¼ï
¢¨³ÆÆÃÅµ¤´¤È¤Ë¼Ì¿¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü½é²óÉõÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è£Á»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
»ëÄ°´ü´Ö¡§5·î21Æü(²Ð) Ãë12:00¡Á 6·î4Æü(²Ð)18:00
¡ü³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×A ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(A6)
½é²ó¸ÂÄêÈ×B ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼(A4)
ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹) ÆÃÅµ¡§¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Â
Dear TiaraÈ× ÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È(A6)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡ä ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸