秋田大学大学院医学系研究科精神科の三島和夫先生が登壇！セリスタ 無料オンラインセミナー「質の良い睡眠とは何か？〜心身の健康との関連〜」

セリスタは、2024年4月21日(日)に、秋田大学大学院医学系研究科精神科/教授の三島和夫先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『質の良い睡眠とは何か? 〜心身の健康との関連〜』を開催します。

1) 健康に資する睡眠とは? 睡眠の質が大事

2) 睡眠の質の評価が難しい。その理由は?

3) 健康的な睡眠習慣は必要睡眠時間と体内時計で決定される。

4) 必要睡眠時間とは何か? どのように測定するのか?

5) 現代社会における体内時計と腕時計のミスマッチ問題とその対策

※キーワード:睡眠の質、必要睡眠時間、体内時計、社会的時差ボケ

講師紹介

三島 和夫 先生/Dr. Kazuo Mishima

秋田大学大学院医学系研究科精神科/教授

《経歴》

1987年 秋田大学医学部医学科卒業。

同医学部精神科学講座・助教授

2002年 米国バージニア大学時間生物学研究センター研究員

2003年 米国スタンフォード大学医学部睡眠研究センター客員准教授

2006年 国立精神・神経医療研究センター 睡眠・覚醒障害研究部 部長

2018年 秋田大学大学院 医学系研究科 精神科学講座 教授

秋田大学医学部附属病院副院長

臨床研究支援センター長

日本睡眠学会理事

日本生物学的精神医学会理事

日本学術会議 連携会員

日本不安症学会評議員

日本老年精神医学会評議員

日本時間生物学会評議員など

World Psychiatric Association (Board member)

World Sleep Society (guidelines committee member)

無料LiveオンラインZoomセミナー概要

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 24 Stage 1

■開催日時 :2024年4月21日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『質の良い睡眠とは何か? 〜心身の健康との関連〜』

三島 和夫 先生/Dr. Kazuo Mishima

秋田大学大学院医学系研究科精神科/教授

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方は参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクより登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TNFbuNmjQXOa4t5jO0ni2g#/registration

■企画・主催:セリスタ株式会社

Tel : 03-3863-1003

E-mail:

info@selista.jp

