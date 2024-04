自分の夢を考える楽しさを表現！サギヌマスイミングクラブ「夢や目標を実現するための作文教室」

エスアンドエフが運営する「サギヌマスイミングクラブ」は、放送作家でさくさく作文教室(R)を主催する嵯峨野功一氏を講師に迎え、小学生向けの『夢や目標を実現するための作文教室』を2024年4月7日(日)に開催しました。

サギヌマスイミングクラブ「夢や目標を実現するための作文教室」

スイミングクラブに通う子どもたちの中には、自分の夢や目標を上手に言葉にできない子や、実現するためのステップがわからない子が多くいました。

現代では、携帯電話やゲームの普及により、子どもたちのコミュニケーション能力が低下しており、自分の考えや意見を伝えることが難しくなっています。

夢や目標を実現するためには、自ら考え、言葉にできることが重要です。

そのため、エスアンドエフは子どもたちの成長を支援するために作文教室を開催しました。

今回の作文教室には38名が参加しました。

参加した子どもたちは、「目標を達成したいから」「自分の目標に近づきたいから」「作文が苦手だから」という理由で集まりました。

教室では、子どもたちが作文の書き方を楽しくクイズ形式で学び、後半では自分の夢や目標を広げ、それをテーマに作文を書きました。

自分の夢を考える楽しさを体験

参加した子どもたちは、「自分の夢や目標について考えることが楽しくなった」「もっと頑張ろうと思った」「目標について考えることができてうれしかった」と感想を述べ、夢や目標について考えるきっかけとなりました。

同席した保護者からも、「目標を詳しく考えられた」「やる気や、やるべきことが明確になった」という声が寄せられました。

今後も、大人になり、社会を支えていく子どもたちは、私たちの未来を担う存在です。

エスアンドエフは、教育の一環として、今後も子どもたちの成長を支援し、地域社会に貢献していきます。

