ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズを紹介します☆

セガプライズ 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年4月12日より公開される、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズが、セガプライズから登場。

劇場版のビジュアルを大胆に使ったバスタオルやクッションなど、普段使いできるものから飾って楽しめるグッズまで、全4種類がラインナップされます!

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 プレミアムバスタオル

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約70×0.5×140cm

原作者・青山先生による劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のイラストを使ったプレミアムバスタオル。

「怪盗キッド」や「服部平次」が登場する映画の展開に期待が高まるビジュアルが大胆に使用されています。

バスタオルとしての使用はもちろん、ブランケットやカバー代わりにかけて使うこともできるサイズです☆

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 マルチスタンド

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約17×3×13cm

種類:全4種(江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次、怪盗キッド&服部平次)

劇中のシーンをあしらった、約17×13センチのマルチスタンド。

そのままお部屋に飾っても良し、スマホを置いても良しな、飾れる実用グッズです。

物語の印象的なシーンが切り取られたマルチスタンドのデザインは、全部で4種類が展開されます。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 プレミアムアートクッション

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約35×16×53cm

種類:全2種(デュエルビジュアルデザイン、青山先生作画Ver.)

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のビジュアルを使ったクッションもラインナップ。

”探偵”と、”怪盗”の文字をあしらったデザインのほか、青山先生のイラストデザインが登場します☆

裏側は、満月に花びらが舞うデザインです。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』 キラキラアクリルキーチェーン

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約8×0.5×8cm

種類:全10種(江戸川コナン(場面写A)、江戸川コナン(場面写B)、江戸川コナン(場面写C)、服部平次(場面写D)、遠山和葉(場面写E)、怪盗キッド(場面写F)、怪盗キッド(場面写G)、怪盗キッド(場面写H)、怪盗キッド&服部平次(場面写I)、怪盗キッド&服部平次(場面写J))

劇中のシーンを使った、キラキラ仕様のアクリルキーチェーンは全10種類。

「江戸川コナン」のほか、作品のキーとなる「怪盗キッド」や「服部平次」の姿もあり、お気に入りシーンをキーチェーンとして持ち歩けます!

六角形のフォルムもかっこいいデザインです☆

2024年4月12日より公開の劇場版最新作グッズが、セガプライズから登場。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズは、2024年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青山先生のアートや劇中シーンを使用!セガプライズ 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズ appeared first on Dtimes.