TV番組『ブラックボックス』に出演した“謎の男 アダチ”が審査の真実を明かす！Foods R&D「モンドセレクション受賞のセミナー」

2024年2月18日、日本テレビの特別番組として放送された情報バラエティ『ブラックボックス』で、同年1月に東京のベルギー大使館で開催された「モンドセレクション」審査会の様子と厳正な審査基準などが紹介されました。

その際、“謎の男 アダチ”として番組内に登場した株式会社Foods R&Dの安達 成明代表は5月15日、東京都内で番組の“続編”ともいえるセミナーを開催します。

Foods R&D「モンドセレクション受賞のセミナー」

番組内ではモンドセレクションの申請商品に対する評価について、「出品すれば何かしらの賞がもらえる」「ほぼ金賞」といった一般に流布している言説を取り上げ、出演したタレントらは当初、同様の意見を口にしていました。

しかし、実際にモンドセレクションに出品し、受賞経験のある企業の声へのインタビューにて番組スタッフがたどりついた「謎の男 アダチ」(安達代表)は、ベルギーモンドセレクション本部に公認されたエージェントとして申請代行を行っていることや、申請に関する手順や料金などについて解説。

ベルギー大使館で行われた審査会へのテレビ取材についてモンドセレクション統括責任者のルイ氏が「世間に誤った情報が広がっているようなので、今回初めて審査の様子を公開します」と語ると、大使館内での審査風景が映し出されました。

20名の審査員(うち12人がミシュランのスターシェフ)が、400品を10日間かけて厳正に審査している様子などが明らかになると、想像以上の厳正な事実にMCたちは驚きの連続でした。

安達代表は、品質はもちろん、パッケージや内容表記、アレルギー物質の表示などが高レベルで的確な商品の出品が世界的に増加していること、商品同士の比較評価ではなく、最大25項目において厳格な基準に照らす絶対評価であること、日本の商品で食品部門へ初出品した際のゴールドメダル以上受賞率は3割程であるという“真実”を解き明かしました。

600品以上の申請を記念し、受賞への秘訣など解説

Foods R&Dは、2024年度に開催されるモンドセレクション、その受賞に関連して自社が展開する受賞ブランディング(R)などについて紹介するアドバンスドセミナーを5月15日(水)、都内で開催します。

本セミナーは、受賞履歴のある方(シルバー、ブロンズ等)や、初めての出品商品について相談したい方をメインに実施します。

また、同社がこれまでモンドセレクションの申請代行してきた商品は延べ600品を超え、中でも2024年の金賞以上受賞率は80%を超えたことに感謝の意を込めて、モンドセレクションへの申請を前提にセミナー受講される方は、通常200,000円でご依頼いただいている申請代行コンサルフィーを99,600円で承ります。

初めて申請を検討し、セミナーにご参加いただく場合は、モンドセレクションで受賞された際のアフターフォローとしてプレスリリース配信をサポートするプランを提案してもらえます。

「番組で紹介されたのは、取材で語った内容のわずか2割程度。

セミナーでは、今さら聞けないモンドセレクション受賞のリアルをお伝えするので、申請を考えている方はぜひ参加してください」

と安達代表は話しています。

セミナー概要

開催日時 : 5月15日(水)

11:00〜16:00(受付10:30)

開催場所 : あうるすぽっと【豊島区立舞台芸術交流センター】会議室B2

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 4-5-2 ライズアリーナビル3F

参加費 : 無料

お申込み :https://foods-rd.com/seminar2024/

