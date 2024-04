(MCU)のオリジナルドラマシリーズ「ファルコン&ウインター・ソルジャー」と「ムーンナイト」より、コンセプト・アートカードセット3枚入りのBlu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)と4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)が2024年7月10日(水)に発売されることが決定した。

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」の舞台は『アベンジャーズ/エンドゲーム』後の世界。宿敵サノスに勝利し平和が訪れた世界で、引退したキャプテン・アメリカから象徴的な盾を受け継いだサム・ウィルソン(ファルコン)、キャプテン・アメリカの親友だったが罪を犯してしまい過去の罪と向き合うバッキー・バーンズ(ウィンター・ソルジャー)が主人公だ。親友が託した想いを受け継いでほしいウィンター・ソルジャーだったが、伝説的なヒーローの象徴という重責に悩み、サム・ウィルソンは盾を手放してしまう。そんな中、謎のテロ組織による争いが各地で勃発、想いがぶつかる2人が巨大な陰謀に巻き込まれていく……。

や『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』で全世界を熱狂させた、肉弾戦を中心とした本格的でスリリングなアクションは本作でも大きな見どころ。さらに、「キャプテン・アメリカ」シリーズの醍醐味の一つである、現代社会に通ずる深いテーマや想像を超える”どんでん返し”のストーリー展開、ドラマシリーズの枠を超えた壮大なアクションと衝撃の結末が描かれる。

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」のコレクターズ・エディションには、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側」、惜しくも本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン」、キャストたちが楽しんで撮影をしていた様子が分かる「NGシーン集」など見ごたえのあるボーナス・コンテンツを収録。新たな“キャプテン・アメリカ”の誕生を巡る、世界を覆すクライム・アクションを見逃すな。



オスカー・アイザックが主演を務めた「ムーンナイト」からもコレクターズ・エディションスチールブックが数量限定で登場する。主人公のスティーヴン・グラントは、国立博物館のギフトショップで働く温厚で冴えない店員。睡眠障害を持ち、夢の中で度々白いスーツを着た男と対峙するが、それが現実で起こっていることか、ただの夢か区別がつかない。

しかし、本人の性格とは真逆の、もう一人の自分が存在していた。そんなもう1人の人格“マーク・スペクター”が現れ、彼に狂気が宿る時、マーベル・スタジオ初のダーク・ヒーロー「ムーンナイト」が誕生する……。多重人格のヒーローを主人公に、彼の苦悩と葛藤に揺れる日々をドラマチックかつミステリアスに描く世界観、さらに一心不乱に何者かを殴りつける姿に、ヒーローらしからぬ“ダーク”な主人公の神秘的な古代エジプトと神話が絡み、尋常でないスリルと緻密な構成でストーリーが展開していく。

「ムーンナイト」のコレクターズ・エディションには、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ムーンナイトの裏側」、キャストたちが楽しんで撮影をしていた様子が分かる「NGシーン集」、惜しくも本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン」など貴重なボーナス・コンテンツを収録。壮大なアクション・サイコスリラーの裏側をご覧あれ。



Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「新たなる世界秩序」、エピソード2「星条旗を背負う者」、エピソード3「パワー・ブローカー」●ディスク2エピソード4「世界注視の中で」、エピソード5「真実」、エピソード6「世界はひとつ、人はひとつ」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側●ディスク2・託された盾・NGシーン集・未公開シーンサムとローディ、償いの後で『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

「ムーンナイト」『ムーンナイト』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「もうひとりの自分」、エピソード2「スーツ召喚」、エピソード3「エネアドの決断」●ディスク2エピソード4「アメミットの墓」、エピソード5「蘇る過去」、エピソード6「再生」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ムーンナイトの裏側●ディスク2・エジプト神話の世界へ・NGシーン集・未公開シーン質問攻め、アーサーの言葉『ムーンナイト』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

