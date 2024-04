築100年のレトロな建物で堪能する、極上のモダンイタリアン（大阪・淀屋橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、国の登録有形文化財に指定されているレトロビル奥にある築100年の木造建築をリノベーションした、隠れ家のようなイタリアンレストランです。

isolata(大阪・淀屋橋)

2024年1月15日、「isolata(イゾラータ)」が大阪、淀屋橋にオープンしました。築100年を超える古い木造建築をリノベーションし、誕生したレストランです。

登録有形文化財の芝川ビル。店はこのビルの正面入り口から入り、本館からのアプローチを抜けたところにあります。まさに隠れ家そのもの 写真:お店から

商都、大阪の古くからの中心だった淀屋橋に立つ芝川ビルは、国の登録有形文化財に指定されている貴重な近代建築の一つ。そのビルに隣接する老朽化した倉庫を一棟まるごとレストランへとアップサイクルしようと始まったプロジェクトが「芝川ビルHANAREプロジェクト」です。

レストランのシェフは、食の未来や環境にも配慮したレストランを目指す料理人の独立開業を支援するプロジェクト「チャレンジキッチン淀屋橋」を通じて公募。そのコンペで斎藤章仁さんが選ばれました。

吹き抜けがあり開放感のある店内 写真:お店から

斎藤さんは、大阪のホテル内にあるイタリアンレストランでキャリアを積んだ後、イタリアへ。ピエモンテやアルトアディジェ、アオスタと、北イタリア各地を代表する星付きレストランで学びを重ねます。帰国後、梅田のイタリアンで腕を振るい、今回のコンペを通じてプロジェクトで誕生するレストランのシェフに抜擢されました。

2階席はゆっくりくつろげると好評 写真:お店から

Osaka Metro・京阪線 淀屋橋駅から徒歩2分の場所にある「isolata」。店名は「離れた」という意味を持ち、ビル奥に佇む建物はまるで都会の中の隠れ家のよう。席数はカウンター4席、テーブル席14席の18席。1人からグループでの会食まで幅広いシーンで利用できそうです。

ランチコース 5,500円〜、ディナーコース 7,700円〜 写真:お店から

メニューにはその季節に一番おいしい食材を使ったコースがランチとディナーで2種ずつ用意されています。いただけるのは、シェフがイタリアで学んできた本場の郷土料理をベースに現代の技術を使った一皿。日本の旬の食材のおいしさを生かしたイタリアンが楽しめます。

「アニョロッティ ダル プリン」 写真:お店から

おすすめはディナー「degustazione di isolata」(11,000円)のコースに含まれているラビオリ「アニョロッティ ダル プリン」。ピエモンテの郷土料理で、卵黄を贅沢に使ったパスタ生地で3種類の肉と野菜を包んでいます。ハーブがふわりと香り、削りたてのチーズの風味がたまらない一品です。

「サフランのリゾット」。ランチコースの一皿 写真:お店から

もう一つのおすすめが、ランチのコースに組み込まれているリゾット。旬の素材を使い、生の米から丁寧に作ったリゾットは、食材のうまみが感じられます。

グラスワインやボトルなど各種ラインアップ。ビールやハイボールなどもそろえている 写真:お店から

料理に合うワインも多彩なラインアップ。コース料理に合わせたペアリングも通常量と少量、2つのパターンで用意されているので、色んな種類を少しずつ味わいたい人にはうれしいですね。

モダンとレトロが混在するオシャレな雰囲気の店内。都会の中の非日常的な空間で極上のイタリアンを味わいながら、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

炙りのカルパッチョ 苺 赤玉葱のマルメラータ 出典:mittyusaさん

『歴史ある、オシャレなビルの離れにあるお店で、店内も大きな梁があり、その中にもモダンな空気感。

初めに出てきたお料理から、目で楽しめて食べるのが勿体無いくらいでした。

全てのお料理のソースまできれいに食べるほど、繊細な味でとても美味しかったです。

また是非行きたいです』(mittyusaさん)

合鴨ロースト スパイシー赤ワインソース ひよこ豆 出典:hihisolさん

『全品美味しくいただきました。

合鴨もいい焼き加減で、食感含めて好きでした。

猪肉の入ったラグーソースのパスタも!』(hihisolさん)

※価格はすべて税込・サービス料(4%)別。

<店舗情報>◆isolata住所 : 大阪府大阪市中央区伏見町3-3-1 芝川ビルTEL : 050-5592-9390

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

