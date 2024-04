「第15回からあげグランプリ 中日本スーパー総菜部門」で5年連続金賞受賞！PLANT「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」

PLANTが製造販売する「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」が、日本唐揚協会が主催する「第15回(2024年度)からあげグランプリ(R)中日本スーパー総菜部門」において5年連続の金賞以上を受賞しました。

PLANT 熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)「第15回からあげグランプリ 中日本スーパー総菜部門」5年連続金賞受賞

日本唐揚協会による、本当にうまい唐揚げ店を決めるべく、2010年より毎年開催している人気企画「からあげグランプリ(R)」が2024年も開催され、中日本スーパー総菜部門の中でおいしさの証である「金賞」を5年連続で受賞することが出来ました。

『熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)』は、開発担当者の母親からもらった【黒にんにく】がきっかけでした。

滋養と健康のためにと母からもらった黒にんにくですが、そのまま食べる以外に出番が無く、調理法に悩んでいたある日、カレーに黒にんにくを入れるとコク旨でビックリのおいしさになりました。

そこから唐揚げにも使えるのではないかと考え、開発がスタートしました。

試行錯誤の結果、黒にんにくと醤油もろみの発酵熟成から生まれる芳醇な香りとコクが楽しめる唐揚げ「熟から」が誕生しました。

『熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)』のこだわり

青森県産福地ホワイト六片を使用した【黒にんにく】と「醤油もろみ」の発酵熟成から生まれる芳醇な香りとコクが楽しめ、まさに「円熟味、極まる」至極の唐揚げに仕上がりました。

また、クラッカー粉のざっくりとした衣の食感、高知県産生姜のさわやかな香り、山椒のほんのり清々しい後味に引き寄せられて、もうひとつと手を伸ばしたくなる、あと引く美味しさを追求しています。

味のバランスにこだわり抜いた『熟から』は、夕食やパーティーの主役としてはもちろん、これからの行楽シーズンのお弁当の一品にもぴったりです。

株式会社PLANTは今後も、お客様にご満足いただけるような商品開発に努めていきます。

商品概要

商品名 :熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)

売価 :100gあたり 本体価格199円(税込214.92円)

販売場所:全国のPLANT各店

