パンやスイーツのミニチュア作品を集めた合同写真展＆物販展！ルクア大阪「ミニチュアベーカリーの世界展 2024」

BACON(べーこん)は、パンやスイーツのミニチュアベーカリー作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2024 in 大阪」を、ルクア大阪(大阪市梅田)にて2024年5月2日(木)〜5月9日(木)に開催します。

大阪初公開となる新作の展示から限定グッズなど、過去最大規模となるミニチュアの祭典をお届けします!先着2,000名には、オリジナルポストカードの配布も行われますので、お早めに会場へお越しください!

ルクア大阪「ミニチュアベーカリーの世界展 2024」

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも美味しそうな香りが漂ってくるそんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影可能なので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

本展には、パンなどベーカリー作品に特化したミニチュア作品1,000点以上が大集合!

InstagramやXなどSNSで作品を発表するクリエイターの作品が生でみられる貴重な展覧会です。

また、主にSNSで作品を公開している総フォロワー数50万人を超える人気クリエイターが集結。

合計62組の作品が出展、販売される予定です。

展示される作品は今にも香りが漂ってきそうなリアルなミニチュアベーカリー作品が会場いっぱいに広がります。

なかでも注目は、さまざまなベーカリーを同時に楽しめる「パン図鑑」が話題の「GuuRe.8」やナチュラルガーデンをBOX内で表現した「ミヤケ千夏」、カフェスイーツが人気の「HARU’s Gallery」など、大阪初上陸となる作品も数多く展示されます。

さらに、毎会期人気の高いミニチュアグッズでは、「mokomiu」がうさパンレターブローチの新作を発売するほか、「kitsuneiro」や「Arinco」、キョロ目シリーズが人気の「Mm house」や指先サイズで作品を制作する「Tinys」などの新作グッズも限定発売される予定です。

どちらも大阪会場限定となるので見逃せないラインナップとなっています!

大阪会場限定のPOP UP EVENTも開催決定!

会場内の特設ブースでは、ミニチュアスイーツ×どうぶつパンの魅力が存分に堪能できます。

注目は、「Arinco」の“マリトッツォのどうぶつパン”の新作販売。

さらに、カラフルで可愛らしい作品が人気の「porali」や話題の「まいにちごまふぅ」などのクリエイターによる、どうぶつモチーフの限定コラボグッズも初披露・販売されます!

ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場

<GuuRe.8>

・パンケーキキーホルダー 1,430円

・パッチピン 990円

<mapu>

・小さなクッキーアソート(くま・うさぎ) 各1,540円

<melody>

・エビカツバーガーのチャーム 1,870円

<HARU’s Gallery>

・ボタニカルなネイキッドケーキの朝食セット 6,800円

<Arinco>

・マグネット 価格未定

・マリトッツォのどうぶつパン 価格未定

<atelier mucchi_>

・クリームソーダとドーナツのキーホルダー 2,640円

<Tinys>

・クロワッサンサンド 2,300円

<mokomiu>

・うさパンレターブローチ 価格未定

<kitsuneiro>

・チャーム 1,760円

<Mm house>

・春限定いちごキョロ目ちゃん 価格未定

<EMIPAN>

・目玉焼きトースト マグネット/ブローチ 900円

<ma-yu>

・キーホルダー 価格未定

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

企画展概要

企画展名: ミニチュアベーカリーの合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2024 in 大阪」

開催日時: 2024年5月2日(木)〜5月9日(木) 10:30〜20:30(閉場)

※最終日のみ19時閉場

休館日 : なし

会場 : ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 62組

主催 : 株式会社BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

