5社限定でアパレル製品を無料縫製！メイクドゥピエロ「TPS縫製のモニター募集」

東京都渋谷区で婦人服製造を手掛ける「メイクドゥピエロ」は、同社の強みであるTPSミシンによるTPS縫製製品の良さを多くのアパレル企業に知ってほしいと考え、TPS縫製モニターを募集することになりました。

メイクドゥピエロ「TPS縫製のモニター募集」

まだまだ知名度が低いファッション、ライフスタイルの中で、特殊ミシンを使いデコボコのないフラットに縫い合わせる手法をもっと知ってもらうためTPS縫製は、革新的な技術です。

一針一針に尽きるまで繊細で精巧、生地と生地を突き合わせフラットに接ぐ熟練の技術を広め、快適な着用感やこだわりのデザイン、装飾性などをTPSを通じて、価値ある物作りを直接体験してほしいと考えています。

また、TPS縫製は洋服のみならず、ファッションを飾るアイテムの小物にも広く活用できるのではないかとも考え、モニター募集をすることとなりました。

企業モニター募集の概要

募集期間 : 4月11日(木)〜5月10日(金)

定員 : 5社

方法 : 下記のいずれかより問い合わせください

メール

pierrotm@make-do-pierrot.com

TEL 03-6304-7831

FAX 03-6304-7832

選考方法 : 応募いただいた企業の中から、同社にて最終候補5社を選考します。

フォームより登録いただいたメールアドレスへ連絡します。

対応素材 : ウール、カシミヤ、ポリエステル、ジャージ、圧縮ニット、コットンなど(裂ける素材は対応不可)

対応カテゴリー: Tシャツ、パーカー、ジャケット、羽織もの、帽子、カバンなど

対応型数 : 1型プラス希望素材の試し縫い

※素材と使用する資材は用意して頂きますようお願いします。

TPS縫製の概要

【特徴】

(1)詳細〜生地をつき合わせた状態で縫製になる為フラットな仕上がり

(2)詳細〜スッキリ感が表現可能

(3)詳細〜縫い目のごろつきがないため肌に触れやすい部分もストレスなく着用

【メリット】

(1)詳細〜フラットで美しい表面が表現できる

(2)詳細〜軽量、ストレスフリーな着用感

(3)詳細〜パッチワークのように多彩なデザインを楽しむことができます。

メイクドゥピエロについて

メイクドゥピエロは設立40年以上にわたり顧客から信頼される高い技術力(国内で数少なく引き合いのあるTPS縫製技術・設備含む)と品質管理能力を有している。

自社工場と協力工場の両方を有し幅広いアイテムや一括受注、短納期に対応。

ノウハウと技術力を有するベテラン社員が多く、現場経験・こまめなコミュニケーション力・業界内に幅広いネットワークを有する。

社員と共に作った経営理念「洋服を作ることが好きな人間と、美と技術を追求していき、共に幸福になる」の浸透によるものづくりのこだわり・対応力が社員全体に共有しているため更なる価値創造するという好循環を生み出し続ける。

