仕掛けや遊具たくさんの家族向け宿泊施設！殖産ベスト「ベスピハウス」無料内覧会開催

不動産仲介業を行う「殖産ベスト」は、2024年6月に家族向けの宿泊施設「ベスピハウス」を杉並区西荻窪にオープンします。

この施設の魅力を一足先に体験できるよう、5月11日と12日に善福寺1丁目の現地で無料の内覧会を開催します。

殖産ベスト 家族向け宿泊施設「ベスピハウス」

「殖産ベスト」は、創業以来杉並区で不動産業を営んできました。

今回「ベスピハウス」の施設の魅力を地元の方に最初に体験してもらうため、無料の見学会を開催します。

近隣の方にもこの新施設を知っていただき、西荻窪の魅力を再発見していただきたいと思います。

施設の良さを直接体感し、価値をより深く理解していただく時間を過ごせます。

室内の注目ポイント

設計段階からワークショップを重ね、安全面はもちろん、どうしたらもっと楽しんでもらえるかを追求しました。

1階から3階まで沢山の仕掛けや遊具があります。

・1階の注目ポイント:滝修行のできる!?のっぽ風呂、本棚が扉に

背の高いのっぽ風呂

本棚が2階への階段へ?

・2階の注目ポイント:一面カーペットの部屋、みんなでくつろぐダイニング

一面カーペットの部屋

みんなでくつろぐダイニング

・3階の注目ポイント:アスレチックゾーン、バルコニー

アスレチックゾーン

のんびり過ごせるバルコニー

当日はベスピとにしぞうも登場!

ベスピハウスの主であり同社の愛されマスコット、鳥の「ベスピ」と、西荻窪で大人気のピンク象「にしぞう」が方をお待ちしています。

マスコットたちと一緒に記念写真撮影も可能です。

ベスピの着ぐるみ

にしぞう

開催概要

イベント名 : ベスピハウス無料内覧会

開催日時 : 5月11日(土)〜5月12日(日) 11:00〜18:00

会場 : ベスピハウス

(〒167-0041 東京都杉並区善福寺1-1-23)

アクセス : JR中央線「西荻窪」駅 徒歩14分

参加費 : 無料

来場予約 : 不要

主催 : 殖産ベスト株式会社

