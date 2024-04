KBC九州朝日放送は、無料配信動画サービス「TVer」で「ぼる部屋」を、2024年4月11日(木)より見逃し配信します。

大人気女性芸人ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加、酒寄希望)の福岡発レギュラー番組が全国で楽しめます。

TVer 福岡発レギュラー番組「ぼる部屋」見逃し配信

「ぼる部屋」は、KBCテレビで毎週木曜深夜0時15分から放送している、ぼる塾の福岡発・冠レギュラー番組です。

番組のテーマは「ぼる塾と女子スタッフが“すべての女子のためにお届けする番組”」

街中のロケをはじめ、女子スタッフ・女性視聴者の自宅や部屋からもお届けします。

ぼる塾が、食べて!語って!遊んで!一緒に女子会気分を楽しめる番組です。

福岡の女性視聴者層から圧倒的な支持を得ている人気番組が、4月からTVerに進出します!

TVerでの配信決定を受けてのぼる塾のコメント

田辺 :より多くの方にぼる部屋をご覧いただけるのでとっても嬉しいです。

あんり:夢のTVerデビュー!全国の皆さんに見ていただいて、

福岡でお腹いっぱいになって欲しいです!

はるか:ぼる部屋が始まって3周年!やっと夢のTVerが決まりました!

めちゃくちゃ嬉しいです!いつも寝る前に「TVerも見てねー」と

心の中で願いながら眠っていたので思いが届いて本当に嬉しいです!

初めて番組を見る方へみどころは?

田辺 :福岡旅行の参考にしていただけたら嬉しいです。

あんり:お腹を空かせて見たら危険です!友達とお泊まり会してるような

感覚を楽しんでいただけたらありがたいです!

はるか:今までぼる部屋を見たことない人も、

ぼる塾を知らない人もぜひTVerでぼる部屋を見てください!

お腹すいていっぱいご飯を食べたくなると思います!

一緒にごはん食べましょう!

放送

タイトル :ぼる部屋

放送日時 :毎週木曜深夜0時15分

放送局 :KBC九州朝日放送

見逃し配信:放送終了後TVerにて1週間限定配信

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 女子会気分を楽しめる福岡発レギュラー番組!TVer「ぼる部屋」見逃し配信 appeared first on Dtimes.