作品発表やプロデビューを支援！REVOLVE「コミノベ」

REVOLVEは、2024年夏にリリース予定の新たな電子書籍サービス「コミノベ」について、ティザーサイト内に作家(クリエイター)向け特設ページを公開しました。

またこれにあわせ各種SNSアカウントもオープン。

今後SNSでも情報を発信していきます。

REVOLVE「コミノベ」

「コミノベ」は、すべての年齢層の読者に向けて安全かつ革新的な読書体験を提供することを目指しています。

特に出版社や新進気鋭の作家の方々に新しい創作の場を提供し、自分たちの作品を広く一般に紹介する機会を提供します。

「コミノベ」は、ジャンル、ページ数、読み切り・連載問わず誰もが自由に漫画やタテ読み、小説、児童書などを投稿できるプラットフォームです。

多彩なジャンルの作品を楽しめるだけではなく、一般の方でも簡単に作品が投稿でき、またプロへの道を目指せることが特長です。

クリエイター支援

「コミノベ」では、誰でも作家としてチャレンジできる環境を提供するため「チャレンジ」「プロ」といったランク制度を設けています。

「チャレンジ」の中にも5段階のランクがあり、一定の段階に達するとプロとしてデビューするためのスカウトを受けたり、ユーザーからステッカー(※)を受け取ることによって収益を得ることができるシステムになっています。

また「プロ」になると書籍の出版をすることが可能(有料)になり、原稿料や電子書籍の売上の印税を得ることもできるようになります。

趣味で作品を投稿したい方も、プロとして作品を発表したい方もチャレンジできる環境です。

※「ステッカー」とは、ユーザーがポイントを消費して特定のユーザーに贈ることのできるサービスです。一定のポイントが貯まると換金できるようになります。

安全性

現状、電子書籍においては厳密なレーティングを行うことが難しく、お子さんの年齢に適していない作品が目に触れてしまうことがあります。

そこで「コミノベ」ではお子さんでも安心して利用できるよう、投稿作品についてガイドラインやレーティングを設けており、作品掲載前には必ず審査が行われます。

なお審査の結果はクリエイターにも通知されるため、掲載条件に達しなかった場合は掲載へ向けて内容の修正を行い、再度審査を受けることも可能になっています。

オリジナルコンテスト等も開催

「コミノベ」独自のコンテストの実施も予定。

テーマに沿った作品を募集し、大賞受賞の方にはプロとして活躍する場の提供などを用意します。

サービス概要

サービス名 : コミノベ

提供開始日 : 2024年夏頃リリース予定

料金 : 基本無料(アプリ・サービス内課金あり)

今後の予定

4月29日に「コミノベ」ブラウザ版、作家向け投稿プラットフォームがいよいよオープン。

またオープンと同時に作家向けに開催する「スタートダッシュ賞」の募集も開始予定です。

