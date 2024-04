日本インフォメーションは、GRANDIT株式会社が提供する国産WebERP「GRANDIT」のビジネスパートナーおよびそのクラウドERPである「GRANDIT miraimil」の販売パートナーとして、より良いサービスの提供と販売力の強化を目指し、特設サイトを開設しました。

日本インフォメーション 国産WebERP「GRANDIT」「GRANDIT miraimil」特設サイト

【GRANDIT特設サイト】https://grandit.nicnet.co.jp/

近年、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進による業務プロセスの効率化やクラウド技術の進歩に伴うクラウドERPへの移行、また、電子帳簿保存法やインボイスの各種法改正への対応等、ERPの需要は年々高まっていく傾向にあり、お客様が求めている情報や不安材料に対し、いち早く、有益な情報を発信していくこと、また、競合他社が増加する中、同社のサービスの特長や付加価値を明確に伝えることが急務でした。

そこで、簡易ページとして別々に存在していた「GRANDIT」および「GRANDIT miraimil」を、情報を発信するためのプラットフォームとして整備し、統合サイトへリニューアルしました。

統合サイトでは、製品の特徴や価値を明確に伝えることはもちろん、求めている情報が見つけやすいようアクセシビリティの向上に努めました。

今後の展望

本特設サイトを通じて、お客様がERP導入の成功に向けて失敗しないためのポイントや、法改正への適切な対応方法、クラウド環境への移行で気を付けること等々、重要な情報をコラムで発信していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製品の特徴や価値を伝えるプラットフォーム!日本インフォメーション 国産WebERP「GRANDIT」「GRANDIT miraimil」特設サイト appeared first on Dtimes.