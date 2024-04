回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」にて『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』とのコラボレーションキャンペーンを開催!

2024年4月18日(木)よりコラボ第1弾として、公式アプリ会員限定で、描き起こしミニキャラ「ミニクリアスタンド」がもらえます☆

かっぱ寿司『ブルーロック』ミニクリアスタンドプレゼントキャンペーン

期間:2024年4月18日(木)〜なくなり次第終了(公式アプリ会員限定)

絵柄:全6種(潔世一、御影玲王、凪誠士郎、國神錬介、蜂楽廻、千切豹馬)※絵柄は選べません

開催店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」が、2024年4月19日公開の『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』とコラボレーション。

少年漫画雑誌「週刊少年マガジン」で大人気連載中『ブルーロック』のシリーズ初となる映画化作品とのコラボ第1弾が2024年4月18日より開催されます☆

©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

コラボ第1弾では、かっぱ寿司全店にて公式アプリ会員限定の「ミニクリアスタンド」プレゼントキャンペーンを開催。

かっぱ寿司店内での飲食、またはお持ち帰りで2,000円(税込)以上利用し、会計時にレジにて公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると「ミニクリアスタンド」がもらえます。

『ブルーロック』のキャラクターが描かれた「ミニクリアスタンド」は、かっぱ寿司限定の描き起こしイラストを使用。

「潔世一(いさぎ よいち)」「御影玲王(みかげ れお)」「凪誠士郎(なぎ せいしろう)」「國神錬介(くにがみ れんすけ)」「蜂楽廻(ばちら めぐる)」「千切豹馬(ちぎり ひょうま)」の全6種です!

会計2,000円(税込)ごとに、ランダムで1個がもらえます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って『ブルーロック』キャラクターとの日常を楽しめるミニクリアスタンドです☆

第2弾『ブルーロック』コラボメニュー

発売日:2024年4月25日(木)

開催店舗:かっぱ寿司全店

コラボレーション第2弾として2024年4月25日より、かっぱ寿司全店でオリジナルステッカーがセットになったコラボメニュー4品を販売。

メニューには「御影玲王」「凪誠士郎」「潔世一」「糸師凛」の好物をイメージした商品が登場します!

店内飲食限定での販売となる4品の「ブルーロックコラボメニュー」には、1枚のオリジナルステッカー付き。

対象商品1品ごとに、4種のステッカーからランダムで1枚が付いてきます。

※詳細は2024年4月下旬にお知らせ予定です

公式アプリ会員限定で、描き起こしデザインのオリジナルミニアクリルスタンドをプレゼント。

かっぱ寿司の『ブルーロック』ミニクリアスタンドプレゼントキャンペーンは、2024年4月18日より開催です☆

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です

※当「バーコード付引換券」は他クーポンとの併用可能です

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります

※ミニクリアスタンドの絵柄は選べません

※ミニクリアスタンドの数には限りがあるため、なくなり次第終了です

※店舗により在庫状況が異なります、 詳しくは各店舗までお問い合わせください

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はありません

※会計前にアプリでログインしておくとスムーズに利用できます

※ミニクリアスタンドは会計2,000円(税込)ごとに1個進呈

(例)お会計 2,000 円(税込)で 1 個、4,000 円(税込)の場合は 2 個進呈

※デリバリー文は対象外

※一部併用不可のキャンペーンがあります

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページを参照ください

※掲載画像はイメージです

