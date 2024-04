ゲストのインスピレーションを刺激する、プレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」

「プルマン東京田町」に、2024年6月21日(金)からプライド月間を記念した「レインボーケーキ」が登場。

6色のレインボーカラーで彩る、レアチーズ風味の見た目にもかわいいケーキです☆

プルマン東京田町「レインボーケーキ」

販売期間:2024年6月21日(金)〜6月28日(金)

ホールケーキの予約受付:2024年4月10日(水)〜

料金:カットケーキ 900円、ホールケーキ(13×13cm) 6,500円

場所:FUN DINING KASA (テイクアウト)

予約:03-6400-5855(プルマン東京田町 代表 / 自動音声のあと”2 レストラン予約”を選択)

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」にて、プライド月間を記念した「レインボーケーキ」が登場。

プライド月間はLGBTQIA+の権利と多様性を祝う国際的なイベント。

1969年の「ストーンウォール・インの反乱」を原点に毎年6月に開催されます。

期間中は世界各地で多様なセクシュアリティを称え、LGBTQIA+の権利について啓発を促すイベントを開催。

プライド月間のシンボルである6色のレインボーカラーは、個々の性的指向や性自認を象徴し、人々の誇りとアイデンティティを示しています。

2024年6月21日〜6月28日までの期間で提供される「レインボーケーキ」は、6色のレインボーに彩ったプルマン東京町田のオリジナルケーキ。

レアチーズ風味で見た目もかわいらしく仕上げた一品です。

ヨーグルトを思わせるような甘く酸味のあるクリームがスポンジと絶妙な組み合せになっています。

ふんわりとした生地には、ケージフリーで育ったオーガニックの卵をたっぷり使用。

大人から小さなお子さんまで、幅い広い世代の方が楽しめるよう考案されています!

「レインボーケーキ」はカットケーキのほか、13cmのホールケーキも用意し、2024年4月10日よりホールケーキの予約を受付中。

また、KASAのバリスタカウンターでは、入れたてのコーヒーや焼きたてのピザ、ボリューム満点のハンバーガーなどもテイクアウト可能です☆

※ LGBTQIA+(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニング、インターセックス、アセクシャル、その他の性自認や性的指向を表す「+」)

見た目もかわいく、みんなで楽しめる6色のレインボーカラーケーキが期間限定で登場。

2024年6月21日〜6月28日の期間で提供される、プルマン東京田町「レインボーケーキ」の紹介でした☆

※表記はすべて税込み、サービス料はありません

※イートイン利用の場合はラウンジ JUNCTIONで提供

※JUNCTIONの営業時間は11:30 - 23:00 (お食事 L.O. 22:00、 お飲み物 L.O. 22:30)

※ホールケーキは1週間前までの予約、及び提供期間内での受け取り

※カットケーキはKASAショーケースで販売、予約不要

※カットケーキは営業時間内でも売り切れる場合があります

