ニジゲンノモリの人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」が、2024年5月15日(水)にオープンから3周年を迎えることを記念し、スペシャルイベント「ドラゴンクエスト アイランド 3周年記念大感謝祭」を開催!

期間中は、アトラクションエリア「オノコガルド城内」に4つの屋台が並ぶ縁日エリアが登場するほか、小学生限定クエストなど誰もが主人公になって楽しめるイベントが盛りだくさんです☆

ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」3周年記念イベント

期間:2024年4月26日(金)〜

ニジゲンノモリが運営する大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」は、2024年5月15日にオープンから3周年を迎えます!

その3周年記念して、2024年4月26日からスペシャルイベント「ドラゴンクエスト アイランド 3周年記念大感謝祭」を開催。

アトラクションエリア内外で、子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントが開催されます☆

2024年6月30日まで、アトラクションエリア「オノコガルド城内」に、期間限定の縁日エリアが登場。

「オノコガルドシューティング」「モンスターバトルストライク」「たまねぎスライムのコロコロゲーム」「スライムの人形焼」の4つの屋台が開店し、期間限定のイベントを多数開催します。

期間中はほかにも、誰もが主人公となって楽しめるイベントが盛りだくさん!

小学生限定クエスト「ミニゲーム王決定戦」や初心者クエスト「たまねぎスライム大収穫祭」、アトラクション内に出現するモンスターたちのぬりえに挑戦する”はじめてのクエスト「モンスターずかんをつくろう!」”などが楽しめます。

さらに、入場チケットWeb予約購入特典のオリジナルクリアファイルに、3周年記念スペシャルデザインが新登場。

3年目の冒険がはじまった「ドラゴンクエスト アイランド」から目が離せない、ワクワクする3周年企画です☆

縁日エリア

期間:2024年4月26日(金)〜6月30日(日)

営業時間:10:00〜18:00

場所:「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町内

「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町内に、4つの屋台が出店。

各屋台では特別イベントも開催される予定です。

オノコガルドシューティング

1回500円で挑戦できる「オノコガルドシューティング」

弓で当てた的によって、景品がもらえます!

モンスターバトルストライク

「モンスターバトルストライク」は、様々なモンスターの的を射抜いてポイントを競うゲーム。

1回300円で挑戦できます。

たまねぎスライムのコロコロゲーム

1回300円で挑戦する「たまねぎスライムのコロコロゲーム」

見事ゲームをクリアすると、リアル「たまねぎスライム」がプレゼントされます☆

スライムの人形焼

ミニゲームを楽しめる屋台だけでなく「スライムの人形焼」も登場。

「スライム」の形をした、かわいい人形焼が購入できます!

入場チケット事前予約特典

予約特典のスペシャルデザインA5クリアファイル

配布期間:2024年4月26日(金)からの入場チケットより配布開始

入場チケットWeb予約購入特典のオリジナルクリアファイルに、3周年記念スペシャルデザインが新しく登場。

オノコガルド城に向かう「スライム」たちが描かれた、祝祭感あふれるかわいいデザインです。

3周年記念スペシャルデザインの特典は、2024年4月26日の入場チケットから配布開始です☆

「ドラゴンクエスト アイランド」のオープン3周年を記念したスペシャルイベント。

ニジゲンノモリの「ドラゴンクエスト アイランド」3周年記念イベント「ドラゴンクエスト アイランド 3周年記念大感謝祭」は、2024年4月26日より開催です☆

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 遊べる4つの屋台や限定イベントも多数!ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」3周年記念イベント appeared first on Dtimes.