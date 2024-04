ウェスティンホテル仙台の26階 ラウンジ&バー ホライゾンに、2024年4月27日(土)から、仙台の名物グルメがティースタンドに勢ぞろいするハイティー「SENDAI DELICIOUS MOMENT」が登場。

仙台・宮城で育てられた牛肉や豚肉、サーモン、笹かまぼこ、牛たんなど県内各地の味わいを、ハイティースタイルで楽しめるゴールデンウイーク限定のメニューです☆

ウェスティンホテル仙台「SENDAI DELICIOUS MOMENT(センダイ デリシャス モーメント)」

期間:2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝)

時間:14:00〜21:00のうち90分間(最終入店19:30、フリーフローL.O.20分前)

料金:2名以上で利用の場合 1名 6,050円、1名で利用の場合 1名 8,400円

※サービス料・消費税込

※オプションでアルコールフリーフロープランも用意、詳しくは問い合わせください

場所:ラウンジ&バー ホライゾン(26階)

予約・問合せ:ウェスティンホテル仙台 TEL 022-722-1234

※利用日前日15時までに予約

※未成年者のみの利用はできません

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合があります

ウェスティンホテル仙台では、2024年4月27日〜5月6日までの期間「SENDAI DELICIOUS MOMENT(センダイ デリシャス モーメント)」を発売。

ホテル26階の大きな窓の向こうに広がる絶景と共に、仙台・宮城の食材や名物を3段式のティースタンドとプレートで楽しめるハイティーです!

オードブルからメイン、デザートに至るまで、仙台・宮城各地の食材を使用。

仙台の景色を一望するゆとりあるラウンジ空間と、期間限定の特別なハイティー「SENDAI DELICIOUS MOMENT」で、仙台・宮城の食文化に触れるひとときを過ごせます☆

SENDAI DELICIOUS MOMENT メニュー

ティースタンド オードブル:みやぎサーモン 山形県産マッシュルームとツブ貝のマリネ、野菜スティック 仙台味噌マヨネーズ、笹かまぼことドライトマトのピザ仕立て、宮城県産醤油香る仙台麩の煮込み、宮城県栗原市産黒毛和牛と仙台金時いものコロッケ、宮城県産宮城野ポークのカツサンド

ワンプレート メインディッシュ:A5等級仙台牛ランプ肉と仙台名物 牛たんのグリル 押し麦のリゾット

デザート:クリームチーズのムース ずんだアイスクリーム 仙台いちごのスープ

フリーフローアイテム:オリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種

仙台・宮城各地の味わいをハイティースタイルで楽しめる「SENDAI DELICIOUS MOMENT」は、ゴールデンウィーク期間に仙台へ訪れる方におすすめのメニュー。

仙台・宮城で育てられた牛肉や豚肉、サーモンのほか名産品の笹かまぼこや牛たん、仙台麩などを味わえます。

ティースタンドのオードブルには、地元のグルメをプチサイズに凝縮した6種類の品々を用意。

宮城野ポークのカツサンドや笹かまぼこにドライトマトをのせて焼き上げたピザ仕立て、仙台麩の宮城県産醤油の煮込みなど、シェフがアレンジした名物料理を一度に楽しめます!

メインディッシュは、A5等級の仙台牛ランプ肉に名物の牛たんを添えた豪華な一皿。

香ばしくグリルしたお肉を、麦めしに見立てた押し麦のリゾットとともにいただく、ウェスティンホテル仙台ならではの逸品です。

オリジナルモクテルのほか、ソフトドリンクのフリーフローとともに楽しめます☆

また、デザートは仙台いちごのスープに、滑らかなクリームチーズのムースとずんだアイスクリームを浮かべた愛らしい一皿。

最後のひと口まで、仙台・宮城の各地の味が詰まっています!

仙台の名物がティースタンドに勢ぞろいする、期間限定のハイティー。

ウェスティンホテル仙台の「SENDAI DELICIOUS MOMENT」は、2024年4月27日〜5月6日までの期間限定で発売です☆

