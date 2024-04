平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_iの2ndデジタルシングル「Blow Your Cover」が4月12日より配信開始となった。同時にオフィシャルYouTubeチャンネルにてミュージックビデオが公開された。Number_i「Blow Your Cover」は1stシングル「GOAT」にも収録されており、ファンの中でも人気が高い楽曲であることから、シングルカットが決定。この楽曲は、触れたいけれど触れられない大人の恋心を、R&B調のビートに乗せて描いた極上バラードとなっている。

オフィシャルYouTubeチャンネルにて同時に解禁された「Blow Your Cover」のミュージックビデオの監督は、多くの話題作を手掛けている映像ディレクターの田中裕介氏が担当。振付は世界的にも有名なダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのNOPPOが担当。ミュージックビデオの世界観を表現する女性たちの演出をELEVENPLAYのSAYAが担当している。また、テレビで初披露されたパフォーマンスでも「指先まで儚く美しい」と話題になった、情感溢れるスキルフルな振り付けの全容を見ることができる「Blow Your Cover (Official Dance Performance M/V)」がオフィシャルYouTubeチャンネルにて4月20日21時に公開される。○■平野紫耀コメント今回の楽曲を作った時にダンスはNOPPOさんにお願いしたいとパッと思い浮かびました。セクシーで繊細なダンスを見てもらえたら嬉しいです。好きなパートは全部です笑○■神宮寺勇太コメント前作の「GOAT」に比べて、今回はしっとりとしたダンスになっています。セクシーさを特に大事にしているので、表情やダンスの細かいニュアンスまで見てください。○■岸優太コメントとにかく大人すぎて「GOAT」との振り幅を楽しんでほしいです。目を瞑って聴きたくなる曲だなと思います。個人的に好きなのは、冒頭の音のはじまりです。サビであがりすぎないのも好きなポイントです。○■NOPPOコメント曲を聴いた時に、心の内に悶え苦しんでいる自分を隠しながらパフォーマンスしているような3人が浮かび、そこをしっかり表現できるように意識しました。3人のたゆまぬ努力で本当に美しいパフォーマンスになり、振り付けのニュアンスはメンバーが真剣に取り組んでくれたからこそ滲み出てきたニュアンスが最高にカッコよく出てると思ってます。力強いけど悲しくて美しいパフォーマンスを是非堪能して頂けたら嬉しいです。○■田中裕介コメント新たな船出を迎え、魅力あふれるNumber_iのミュージックビデオを撮らせていただき光栄でした。叶わぬ片思いをテーマに、その心模様を可視化した映像に仕上げました。触れたくても触れられない、切なくて悲しげな3人の表情は必見です!【編集部MEMO】Number_iは、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループで、2023年10月に結成を発表。2024年1月1日に1stデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビューした。