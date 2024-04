モンスター・ヴァース最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』が、アメリカや中国をはじめとする世界各国でヒット中だ。ワーナー・ブラザース&レジェンダリー・ピクチャーズは次回作の計画を明かしていないが、さらなる新作映画が作られる気運も高まってきた。

前作『ゴジラvsコング』(2021)に続いて監督を務めたアダム・ウィンガードは、もしも続編が実現する場合、今度はゴジラにより焦点を当てる意向。米のインタビューでは、東宝製作『ゴジラVSデストロイア』(1995)を敬愛していることを明かした。

「僕にとってゴジラ映画のベスト1は『ゴジラVSデストロイア』。なぜなら、『ゴジラ-1.0』(2023)と1954年のオリジナル版を除いて、これほど感情が高ぶるゴジラ映画はないと思うからです。」

『ゴジラ』シリーズの第22作として公開された『ゴジラVSデストロイア』は、平成『VS』シリーズの最終作。「ゴジラ死す」のキャッチコピー通り、核融合による温度の上昇によってゴジラが赤く発光、最後にはメルトダウンによる死を迎えるというストーリーだった。

ウィンガードも「ゴジラジュニアが死に、ゴジラも溶けて死んでしまうエンディングは、とても切なく美しい。初めて見たときは涙が出ました。伊福部昭の壮大なスコアも素晴らしかった」と語る。

また『ゴジラVSデストロイア』は、1984年製作『ゴジラ』からゴジラのスーツアクターを務めた薩摩剣八郎にとって最後のゴジラ映画でもある。ウィンガードは「スーツアクターがゴジラに命を吹き込むという点で、この映画にクオリティとスケールが匹敵するものはないと思う」とその仕事を称えた。

もっとも、いまやモンスター・ヴァースのみならず『シン・ゴジラ』(2016)や『ゴジラ-1.0』でもCGでゴジラを表現しており、おそらく今後もスーツアクターがゴジラを演じる時代に回帰することはなさそうだ。しかし、ウィンガードは「僕にとって大切なことは、もし続編を作れるのであれば、今度はゴジラに対して感情的に共鳴したいということ」と明言。自らが愛するゴジラ映画の精神を、映像面とは別のかたちで継承したいという意志を強調した。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は2024年4月26日(金)公開。

