社会問題的な衝撃をもたらした『ジョーカー』から5年。続編映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の予告編は、虚実が入り乱れた怪奇映像だ。

主人公アーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)は、笑いのある人生は素晴らしいと信じ、都会の片隅でピエロメイクの大道芸人として細々と生きていた孤独で心優しい男。前作で彼は、歪なカリスマ、ジョーカーへと衝撃の変貌を遂げる。

この続編でアーサーは、レディー・ガガ演じるハーリーン・クインゼル(通称ハーレイ・クイン)と出会う。二人は恋に落ち、夢のような時間を過ごすようなのだが、アーサーのことだから、それが現実か妄想かはわからない。この予告編映像について考察してみよう。



映像の冒頭、アーサーはどこかに収監されている様子だ。これはおそらく精神病棟(アーカム・アライラム?)であり、現実だろう。看守からは「今日も笑わせろよ」と言われており、アーサーは病棟内でコメディアン気取りの変人として嘲笑の的になっていることが示唆されている。

部屋から連れ出されたアーサーは、入院者たちが合唱か何かのレクリエーションを行なっている側を通り過ぎる。そこでアーサーが目を止めた女性こそが、後のハーレイ・クインであるハーリーン・クインゼル(レディー・ガガ)だ。ジョーカーの主なストーリーで、ハーリーンは彼の精神科医として訪問しているうち、ジョーカーに魅了されて闇堕ちするという設定が知られている。一方、本作のハーリーンは、アーサー同様に精神病棟に入院している患者である可能性がある。

続くシーンで、映像は早くも妄想と現実が入れ替わる。雨の屋外通路を連れらていたアーサーだが、職員の傘の色がカラフルなものに変わっているのだ。ここで、前作『ジョーカー』で描かれた大部分でさえ、現実と妄想が釈然としないという前提を思い出そう。前作でアーサーは、憧れていたテレビ番組の生放送に出演し、社会への恨みをぶちまけた後、番組ホストをカメラの前で射殺。パトカーで護送される折、アーサーの行動に触発された共感者たちが暴徒化し、彼は悪のカリスマ”ジョーカー”として崇められる様子が描かれた。しかし、続くラストシーンでアーサーは精神分析を受けており、「ジョークを思いついた」と笑う。結局のところ、映画の出来事のうちどこまでが現実なのかは、説明が避けられているままなのだ。

さらに前作では、同じアパートに住む女性ソフィー(ザジー・ビーツ)とデートを重ねる様子も描かれていたが、こちらもアーサーの妄想であったことが明らかになっている。このことから、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』に登場するハーリーンとの関係も、全て彼の想像上の出来事である可能性は否めないだろう。

実際、ハーリーンはアーサーが夢見そうな理想的な女性像として描かれている。「あなたと違って何もしていない」と彼女のセリフが重なるシーンでは、ずぶ濡れになったアーサーが見つめる窓辺に、ハーリーンが一人だけ立っている。行動規則が厳しいであろう精神病棟の中で、ハーリーンのこのような時間が実際に許されるのだろうか。また、ハーリーンは銃で頭を撃つジェスチャーをしているが、これは1作目でソフィーがやっていたのと同じである。もしかするとアーサーが見つめる先には、誰もいないのではないか?

また、病棟施設内と見られる劇場で、ハーリーンはこっそりとアーサーの手を触れようとしたり、「ここから出ましょう」と耳元で囁いたりする。いかにもベタな流れで、恋愛経験に乏しいアーサーが考えそうな、夢の展開である(しかも、勇気を出して自分から仕掛けるのではなく、女性の方から誘ってくれるというのがミソである)。

映像が進んでいくと、アーサーとハーリーンが、ジョーカーとハーレイ・クインとして、テレビ番組に出演している様子が描かれている。前作で生放送中に番組ホストを射殺した事件が現実かどうかは不明だが、現実であれば、そんな男が再びテレビに出演できるわけがないだろう。

ミュージカル要素があるという本作だが、二人がドレスアップして踊るシーンや、テレビに出演して歌や踊りを披露するシーンは、アーサーの妄想や、その比喩である可能性がある。ここで、冒頭で聞こえる「音楽があれば 人間は狂わずにいられる」というセリフのことを考えてみよう。もともと音楽は好きな様子だったアーサーだが、精神病棟の中で音楽鑑賞を勧められ、そのうちにハーリーンと出会ってからは、辛い境遇の自分にいつも寄り添ってくれる楽曲たちを擬人化し、一方的にハーリーンに重ね合わせ、自分だけの現実を思い描いているのかもしれない。

あるいは、同じような状況にあるアーサーとハーリーンは共依存的な恋に落ち、二人で同じ夢を見ているという可能性も。本作の副題『フォリ・ア・ドゥ』とは、ひとりの妄想がもうひとりに伝染する「二人狂い」という意味である。

そのほか、映像内で気になる箇所をピックアップする。1:29で、ハーリーンがジョーカー信者たちに囲まれて階段(裁判所?)を上がる場面。群衆の持つプラカードには「FREE JOKER(ジョーカーを解放せよ)」とある。1:34になると、ジョーカーとハーレイによるダンスが、1作目の名場面を再現するような形で見られる。

ここでのハーレイはお腹が膨らんでおり、妊娠しているように見える。もしかするとハーレイは、ジョーカーの子を孕ったのだろうか?あるいは、二人で幸せな家庭を築きたいという、彼らの妄想なのだろうか?映画『スーサイド・スクワッド』(2016)では、マーゴット・ロビー版のハーレイが、ジャレッド・レト版のジョーカーと子どもたちに囲まれた家庭生活を送る夢を見る場面があった。



現実的に考えられるのは、アーサーがまた事件を起こしてひとりだけ入獄される展開だ。「FREE JOKER」のプラカードや、映像の最後にハーリーンと面会をするシーンから推察することができる。アーサーは獄中生活で気が細っていき、外の世界にいるハーリーンを心の拠り所とするのだろう。世界が自分の解放を望んでおり、そのために恋人ハーリーンが尽くしてくれている……それは実際に起こっているのことなのだろうか?

アーサーは光に憧れた男だ。スポットライトを浴びることを夢見ながら、現実には社会の日陰にかろうじて生きる哀れな男として描かれた。とことん晴天が出てこないこの予告編映像内で、スポットライトや舞台照明、カメラのフラッシュが彼を照らす場面は、果たして現実なのだろうか?ポスタービジュアルで描かれる一筋の光も意味深である。

ところでジョーカーとハーレイは、これまで描かれてきた物語において、ジョーカーの方がリード役であり、ハーレイは彼の狂気に魅了され、ついていくという構図が主なものだった。しかし本作の映像では、どちらかといえばハーリーンの方がアーサーを導いているように見える。よく知られた“ジョカハレ”の物語に、本作ならではの逆転的なひねりが加えられているのかもしれない。

ハーリーンの存在によって、ジョーカーは強くなり、あるいは強くなれたと錯覚し、物語にさらなる混沌をもたらすことになりそうだ。社会や行政への怒りが動機として描かれた前作に対し、この続編では彼女との関係や共依存が最悪の事態に転じるきっかけになると見られる。ハーリーンは彼にとって、薬なのだろうか?毒なのだろうか?雨に打たれながら一人で笑い続けるアーサーは、一体何に“気付いてしまった”というのだろうか?

この世界は、ただの舞台。『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日、日本公開。

