ダイドードリンコから大人気キャラクター「リラックマ」シリーズをデザインした限定ドリンクが登場。

「リラックマ」たちと一緒に“癒し”を感じられる「リラックマの緑茶」「リラックマのほうじ茶」「リラックマの天然水(通販限定)」の3品が2024年4月15日(月)より販売されます☆

ダイドードリンコ「リラックマ」デザインボトル

発売日:2024年4月15日(月)

ダイドードリンコから2024年春夏の新商品として、大人気キャラクター「リラックマ」シリーズのデザインボトルが登場。

2024年4月15日より「リラックマの緑茶」「リラックマのほうじ茶」「リラックマの天然水(通販限定)」の3ラインが販売されます。

2023年に20周年を迎えた「リラックマ」は、癒されるかわいさで根強い人気を持つ、幅広い世代の方に愛されているキャラクター。

そんな「リラックマ」の魅力あふれるデザインで、3品4種類、全12種類のデザインボトルをラインナップ。

また、3年ぶりにキャップデザイン全8種類がリニューアルされていて、コレクション性も高まったデザインになっています。

新しい世界観で、「リラックマ」や「コリラックマ」「キイロイトリ」たち好きなキャラクターを楽しめるデザインボトルです☆

リラックマの緑茶

容量:500ml

価格:162円(税込)

販売店舗:量販店など

二温度帯抽出で茶葉のみずみずしい青香と旨みを最大限に引き出した「リラックマの緑茶」

「リラックマ」デザインボトルでは、ふんわりやわらかタッチのイラストと、2024年で20周年をむかえる人気キャラクター「コリラックマ」を意識したデザインが中心です。

「リラックマ」のお顔を大胆にあしらったデザインから、「キイロイトリ」や「チャイロイコグマ」も一緒のイラストまで全4種類を楽しめます☆

リラックマのほうじ茶

容量:500ml

価格:162円(税込)

販売店舗:量販店など

焙煎度合いの異なる茶葉に、深蒸しほうじ茶を組み合せた「リラックマのほうじ茶」

華やかな香ばしさと旨みを感じられ、スッキリとした飲み口です。

「リラックマの緑茶」と同じく、おなじみの柔らかい雰囲気でキャラクターたちを描いたデザイン。

「キイロイトリ」のお顔を大きくプリントしたデザインもインパクト抜群。

「リラックマ」らしい世界観のイラストで、ボトルを見るたび癒やされそうです!

リラックマの天然水(通販限定)

容量:500ml

価格:3,240円(税込) ※ケース販売限定(24本入り)

販売店舗:ネット通販・カタログ通販

「リラックマの天然水(通販限定)」は、日本百名山の一つ・北アルプス常念岳のふもとに広がる安曇野を水源とする水を使用。

済みきった爽やかな天然水の美味しさを味わえ、「リラックマ」デザインボトルにはストップモーションアニメ『リラックマと遊園地』のシーンを採用しています。

「リラックマ」たちの新たな魅力や世界観を感じる4種類のデザインで、その時の気分によって好きなキャラクター・シーンのデザインを選択可能。

原材料や栄養成分表示を外装箱のみに記載することで、商品パッケージは全面デザインとなっており、「リラックマ」の魅力が引き立ちます☆

8種類のリラックマキャップ

ボトルのキャップ部分も、かわいらしい8種類のデザインが展開されています。

3年ぶりに刷新されたデザインは、キャップを開けるたびに楽しい気分になれそうです!

それぞれ4つのデザインが楽しめる、3品のドリンクが「リラックマ」デザインボトルで登場。

ダイドードリンコの「リラックマ」デザインボトルは、2024年4月15日より発売です!

